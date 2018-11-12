TET ArR-Ge proje pazarı

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) tarafından Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü'nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi amacıyla her sene düzenlemiş olduğu "TET Ar-Ge Proje Pazarı"nın yedincisi 14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

7. TET AR-GE Proje Pazarı'nda Akıllı Binalar ve Çevre, Akıllı Enerji, Akıllı Sağlık ve Medikal, Akıllı Ulaşım ve Ulaşım Araçları, Diğer Akıllı Uygulamalar kategorilerinde seçici kurul tarafından uygun bulunan 83 proje sergilenecek.

İki gün boyunca sürecek olan serginin ardından dereceye giren projelerin açıklanacağı ödül töreni düzenlenecek. Her kategoride birinciye 20 Bin TL, ikinciye 10 Bin TL, üçüncüye de 7.500 TL para ödülü verilecek.

Organizasyon boyunca konusunda uzman isimlerin girişimcilerle bir araya geleceği platformlar da yer alacak. Bunların ilkinde Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı kurucusu Prof. Dr. Ali Beba "İnovasyon ve Girişimcilikte Yeni Eğilim: Nesnelerin İnterneti" konulu sunumuyla girişimcilere seslenecek.

Ayrıca organizasyon dahilinde “Girişimcilik ve Startup'ların Ticarileşmesi” konulu panel düzenlenecek. İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, T3 Girişimcilik Merkezi Mütevelli Heyet Üyesi Serdar Gürbüz, TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan, Revo Capital Ülke Direktörü Cenk Bayrakdar ve Zemin İstanbul Danışmanı Özerk Şener panelde tecrübelerini girişimcilerle paylaşacaklar.

Bugüne kadar altı kez düzenlenen TET AR-GE Proje Pazarı, yenilikçi projeleri, yatırımcılar ve iş adamları ile buluşturuyor. Fikirlerin gelişip uygulanmasına öncülük eden organizasyon bir çok kurum ve kuruluşun faydalanacağı bilgi platformu oluşturarak 2023 yılı ihracat hedeflerine katkıda bulunacak katma değeri yüksek çalışmalara öncülük ediyor.