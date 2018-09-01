Tezgahlardaki hamsi bolluğu yüzleri güldürdü

İlk günün bereketinin hamsi olduğunu belirten İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı yeni sezondan umutlu olduğunu söyledi.

1 Eylül balık yasağının sona ermesiyle birlikte denize açılan balıkçılar ağları dolu döndü. İlk hamsinin bol olduğunu belirten ünlü balıkçı Kenan Balcı, "Sevinçle Vira Bismillah dedik denize açıldık. Gemilerimiz balıkçılar heyecanla ne çıkacak diye beklemeye başladık. Fakat sabahın ilk ışıklarına kadar hiç bir balık gözükmüyordu. Umutsuzluğa kapıldık sonra hamsi su üstü yaptı ve bu günü kurtardık. Hamsi yüzlerimizi güldürdü. Dün 40 lira olan hamsi bugün 15 liraya düştü" dedi.

Balıkçılığın rasgele demek olduğunu belirten Balıkçı Kenan Balcı, "Denizin terazisi yok. Bugün az olur yarın daha çok olur. Rasgele Allah’ın dediği olur. Biz mücadelemizi veririz. Balık bu derinden gider avlayamazsın. Rüzgar olur avlayamazsın. Ama bir anda balık su üstü yapar ve o gününüz bereketli geçer. Bu sezondan umutluyuz. İnşallah geçen sezonlardan daha verimli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Yeni sezonun bol ve bereketli geçmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Balıkları saklarken dikkat

Balıkçı Kenan Balcı ev hanımlarına da tavsiyelerde bulundu. Balıkların poşetlerle dolaba konulmamasının gerektiğini belirten Balcı, "Balıkları her zaman için taze tüketmemiz daha faydalı. Ama yinede balıkları bir kaç gün buzlukta bekletmek istersek poşet içinde bekletmememiz gerekiyor. Balıkları özellikle temizleyip poşette değilde bir kap içinde buzlukta tutarsak balık hem kızışmaz hem de daha faydalı olur" diye konuştu.