TFF 1. Lig

Lig’in 4. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
32. dakikada Muhsin’in pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Yılmaz’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak’a çarparak kornere çıktı.
51. dakikada Cleyton’un pasında topla buluşan Serdar Özbayraktar’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx
Ümraniyespor: Burak xx, Appindangoye xx, Mehmet Sedef xx, Oğuz xx, Merthan xx, Timur xx, Vasilogiannis xxx (Samet dk. 89 ?), İbrahim Akdağ xx, Cleyton xx (Bahadır dk. 59 x), Emircan xx, Serdar Özbayraktar xxx (Drole dk. 73 x)
Yedekler: Metin, Mustafa, Beytullah, Mücahit, Tarık, Bulut, Kerem
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
İstanbulspor: Okan xx, Yalçın xx, Oğuzhan xx, Mehmet Zeki xx, Onur Kolay xx, Onur Ergün xx, Kubilay xx, Muhsin xx, Ali Dere xx (Şaban Genişyürek dk. 79 x), Zafer xx (İbrahim Halil dk 46 x), İbrahim xx(Bougouhi dk. 81 ?)
Yedekler: Umut Kaya, Oğuzhan Yazıcı, Wellington, Cajic, Yunus Emre Yalçın, Hakan Yılmaz, Kojic
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gol: Serdar Özbayraktar (dk. 51) (Ümraniyespor)
Sarı kart: Emircan (Ümraniyespor)