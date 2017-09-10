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10 Eylül 2017 18:50

TFF 1. Lig

TFF 1.

TFF 1. Lig

10 Eylül 2017 18:50

Lig’in 4. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


32. dakikada Muhsin’in pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Yılmaz’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak’a çarparak kornere çıktı.


51. dakikada Cleyton’un pasında topla buluşan Serdar Özbayraktar’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Ümraniye Şehir


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx


Ümraniyespor: Burak xx, Appindangoye xx, Mehmet Sedef xx, Oğuz xx, Merthan xx, Timur xx, Vasilogiannis xxx (Samet dk. 89 ?), İbrahim Akdağ xx, Cleyton xx (Bahadır dk. 59 x), Emircan xx, Serdar Özbayraktar xxx (Drole dk. 73 x)


Yedekler: Metin, Mustafa, Beytullah, Mücahit, Tarık, Bulut, Kerem


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


İstanbulspor: Okan xx, Yalçın xx, Oğuzhan xx, Mehmet Zeki xx, Onur Kolay xx, Onur Ergün xx, Kubilay xx, Muhsin xx, Ali Dere xx (Şaban Genişyürek dk. 79 x), Zafer xx (İbrahim Halil dk 46 x), İbrahim xx(Bougouhi dk. 81 ?)


Yedekler: Umut Kaya, Oğuzhan Yazıcı, Wellington, Cajic, Yunus Emre Yalçın, Hakan Yılmaz, Kojic


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Gol: Serdar Özbayraktar (dk. 51) (Ümraniyespor)


Sarı kart: Emircan (Ümraniyespor)




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