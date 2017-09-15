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15 Eylül 2017 22:04

TFF 1. Lig

TFF 1.

TFF 1. Lig

15 Eylül 2017 22:04

Lig’in 5. haftasında İstanbulspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştığı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nü 1-0’lık sonuçla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Zafer’in yaptığı ortada altıpas içinde Kojic’in yaptığı kafa vuruunda meşin yuvarlak auta gitti.


78. dakikada sol kanattan Ali Dere’nin kullandığı köşe vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle ceza sahası dışına çıkarıldı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhsin’in sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.


81. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İbrahim’in son çizgiye inerek içeri çevirdiği top, rakip takım savunma oyuncusu Sinan’a çarparak ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Hakan Ceylan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Baran Eraslan xx


İstanbulspor: Okan xx, Mehmet Zeki xx, Kubilay xx, Yalçın xx, Oğuzhan xx, Onur Ergün xx, Muhsin xx (Yunus Emre dk. 83 ?), Cajic xx, Ali Dere xx (Onur Kolay dk. 90 ?), Kojic xx (İbrahim dk. 68 x), Zafer Şensoy xx


Yedekler: Umut, Wellington, Oğuzhan Yazıcı, Muhammed Demirci, Şaban, Sabit Hakan, Bougouhi


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Gazişehir Gaziantep FK: Stachowiak xx, Yasin Palaz xx, Sinan xx, Ahmet Kesim xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Murat Ceylan xx, Gökhan xx, Del Valle xx(Webo dk. 60 x), Muhammet Reis xx (Okan dk. 85 ?), Zec xx (Özgür Özkaya dk. 74 x), Kabasele xx


Yedekler: Necati, Yusuf Cihat, Özgür Can Özcan, Sami Can, Ali Aytemur, Muhammed Himmet


Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar


Gol: Sinan Osmanoğlu (dk. 81 k.k.) (Gazişehir Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Mehmet Zeki, Ali Dere (İstanbulspor) Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep FK)




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