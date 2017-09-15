TFF 1. Lig

Lig’in 5. haftasında İstanbulspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştığı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nü 1-0’lık sonuçla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Zafer’in yaptığı ortada altıpas içinde Kojic’in yaptığı kafa vuruunda meşin yuvarlak auta gitti.
78. dakikada sol kanattan Ali Dere’nin kullandığı köşe vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle ceza sahası dışına çıkarıldı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhsin’in sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
81. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İbrahim’in son çizgiye inerek içeri çevirdiği top, rakip takım savunma oyuncusu Sinan’a çarparak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Baran Eraslan xx
İstanbulspor: Okan xx, Mehmet Zeki xx, Kubilay xx, Yalçın xx, Oğuzhan xx, Onur Ergün xx, Muhsin xx (Yunus Emre dk. 83 ?), Cajic xx, Ali Dere xx (Onur Kolay dk. 90 ?), Kojic xx (İbrahim dk. 68 x), Zafer Şensoy xx
Yedekler: Umut, Wellington, Oğuzhan Yazıcı, Muhammed Demirci, Şaban, Sabit Hakan, Bougouhi
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gazişehir Gaziantep FK: Stachowiak xx, Yasin Palaz xx, Sinan xx, Ahmet Kesim xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Murat Ceylan xx, Gökhan xx, Del Valle xx(Webo dk. 60 x), Muhammet Reis xx (Okan dk. 85 ?), Zec xx (Özgür Özkaya dk. 74 x), Kabasele xx
Yedekler: Necati, Yusuf Cihat, Özgür Can Özcan, Sami Can, Ali Aytemur, Muhammed Himmet
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Gol: Sinan Osmanoğlu (dk. 81 k.k.) (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Mehmet Zeki, Ali Dere (İstanbulspor) Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep FK)