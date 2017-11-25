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25 Kasım 2017 15:05

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Samsunspor: 1

TFF 1.

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Samsunspor: 1

25 Kasım 2017 15:05

Lig’in 13. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


39. dakikada Chibuike’nin sol kanatta ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Ahmet Cebe’nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ali Dere, Samsunspor savunmasının yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.


48. dakikada Muhsin’in sağ köşeye doğru kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Furkan topu kornere çeldi.


54. dakikada sağ kanattan Muhsin’in ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Halil’in ilk vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Halil’in yaptığı ikinci vuruşta top ağlara gitti. 1-1



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Çağatay Şahan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Emrah Ünal xx


İstanbulspor: Okan xx, Kubilay xx, Wellington xx, Yalçın xx, Oğuzhan xx, Ali xxx (Mehmet dk. 84 ?), Halil xxx (Zafer dk. 66 x), Muhsin xx, Onur Ergün xx, Onur Kolay xx, Kojic xx (İbrahim dk. 58 x)


Yedekler: Umut, Şaban, Cajic, Muhammed, Tolga, Bougouhi, Eslem,


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Samsunspor: Furkan xx, Erkam xx, Ercan xx, Hasan xx, Ufuk xx, Göksu xx, Kenan xx (Ramazan dk. 71 x), Çağrı xx, Ahmet xxx (Ömer dk. 61 x), Chibuike xxx, Samaras xx (Halil dk. 58 x)


Yedekler: Sifakis, Ahmet, Oğuz, Muhammet, Gökay


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Goller: Ahmet Cebe (dk. 39) (Samsunspor) Halil (dk. 54) (İstanbulspor)


Kırmızı kartlar: Wellington (dk. 45+1) (İstanbulspor), Erkam (dk. 90+1) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Yalçın, Onur, İbrahim (İstanbulspor) Ramazan, Halil, Ercan, Hasan (Samsunspor)




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