TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Altınordu: 0 (Maç sonucu)

Lig’in 13. haftasında Ümraniyespor evinde Altınordu’yu ağırladı. Ümraniyespor rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Maçtan dakikalar
11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Uçar’ın ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Erdoğan’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Metin tarafından taca uzaklaştırıldı.
22. dakikada sol kanattan korner vuruşunu kullanan İbrahim’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rangelov’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke’de kaldı.
38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış’ın ceza sahasına yerden attığı pasta Erdoğan’ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Metin kornere çeldi.
59. dakikada Oğuz’un sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada topa yükselen Rangelov’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
65. dakikada kalesinden çıkan Berke’nin uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düştü. Kısa düşen topu kontrol eden İbrahim Akdağ’ın vuruşunda meşin yuvarlak boş kaleye gitti. 2-0
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kerim’in sert şutunda kaleci Metin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
78. dakikada savunmada Recep’in hatasında topu kapan Vasilogiannis’in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Seyfettin Ünal xx, Utku Tunavelioğlu xx
Ümraniyespor: Metin xxx, Appindangoye xx, Merthan xx, Mehmet Sedef xx, Oğuz xxx, Bahadır xx (Bulut dk. 83 ?) , İbrahim Akdağ xxx (Cleyton dk. 67 x), Vasilogiannis xx, Timur xx, Rangelov xxx (Serdar dk. 89 ?), Drole xxx
Yedekler: Burak, Hüseyin, Mücahit, Mustafa, Tarık, Samet, Emircan,
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Altınordu: Berke xx, Uğur xx, Yusuf xx (Alican dk. 83 ?), Recep xx, Mehmet Murat xx (Mirkan dk. 62 x), Barış xx, Oğulcan xx (Fatih dk. 78 x), Serkan xx, Erdoğan xxx, Musa xxx, Kerim xxx
Yedekler: Ozan, Seydi, Enis, Deniz
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Rangelov (dk.59), İbrahim Akdağ (dk.65) (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Merthan, İbrahim (Ümraniyespor), Oğulcan, Uğur, Kerim, Recep (Altınordu)