TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Samsunspor: 2

Lig’in 17. haftasında evinde karşılaştığı Samsunspor’u 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada sol kanatta topla buluşan Ahmet’in ceza sahası içine doğru çevirdiği topta arka direkte Muhammet’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
24. dakikada Rangelov’un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top savunmacının eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
25. dakikada penaltıyı kullanan Rangelov’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
27. dakikada sağ kanattan Vasilogiannis’in ceza sahası dışına açtığı ortada Emircan’ın gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-1
38. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Samaras’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2
50. dakikada Vasilogiannis’in sağ kanattan ceza sahası içine verdiği pasta Rangelov’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
51. dakikada Timur’un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2
70. dakikada sağ kanattan açılan ortada ceza sahası içinde Ayite’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
84. dakikada sağ kanattan Vasilogiannis’in açtığı ortada Rangelov’un vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Bilal Gölen xx
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Oğuz Ceylan xx, Tarık Tekdal xx, Merthan Açıl xx, Mehmet Sedef xx, Timur Temeltaş xx, Bahadır Taşdelen xx, Vasilogiannis xx (Kerem 90+2 ?), Cleyton xx (Bulut dk. 72 x), Emircan Altıntaş xxx (Samet dk. 88 ?), Rangelov xxx
Yedekler: Metin, Mustafa , Serdar, Bahadır, Mücahit,
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Samsunspor: Sifakis xx, Ömer Kandemir xx, Ercan Yazıcı xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Ahmet Burak Solakel xx, Oğuz Gürbulak xx (Angan dk. 83 ?), Çağrı Ortakaya xx, Halil İbrahim Pekşen xx (Ayite dk. 66 x), Göksu Türkdoğan xx, Samaras xxx (Chibuike dk. 59 x), Muhammet Beşir xxx
Yedekler: Furkan, Kemal, Gökay, Samet, Enes
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Goller: Muhammet (dk. 10), Samaras (dk. 38) (Samsunspor) Rangelov (dk. 25 pen. dk.50), Emircan (dk. 27), Timur (dk. 51) (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Samaras, Ahmet Burak Solakel, Ercan Yazıcı, Abdülkerim (Samsunspor) Timur, Oğuz (Ümraniyespor)