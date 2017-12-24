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24 Aralık 2017 14:56

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Samsunspor: 2

Ümraniyespor, TFF 1.

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Samsunspor: 2

24 Aralık 2017 14:56

Lig’in 17. haftasında evinde karşılaştığı Samsunspor’u 4-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


10. dakikada sol kanatta topla buluşan Ahmet’in ceza sahası içine doğru çevirdiği topta arka direkte Muhammet’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


24. dakikada Rangelov’un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top savunmacının eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.


25. dakikada penaltıyı kullanan Rangelov’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


27. dakikada sağ kanattan Vasilogiannis’in ceza sahası dışına açtığı ortada Emircan’ın gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-1


38. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Samaras’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2


50. dakikada Vasilogiannis’in sağ kanattan ceza sahası içine verdiği pasta Rangelov’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2


51. dakikada Timur’un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2


70. dakikada sağ kanattan açılan ortada ceza sahası içinde Ayite’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.


84. dakikada sağ kanattan Vasilogiannis’in açtığı ortada Rangelov’un vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.



Stat: Ümraniye Şehir


Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Bilal Gölen xx


Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Oğuz Ceylan xx, Tarık Tekdal xx, Merthan Açıl xx, Mehmet Sedef xx, Timur Temeltaş xx, Bahadır Taşdelen xx, Vasilogiannis xx (Kerem 90+2 ?), Cleyton xx (Bulut dk. 72 x), Emircan Altıntaş xxx (Samet dk. 88 ?), Rangelov xxx


Yedekler: Metin, Mustafa , Serdar, Bahadır, Mücahit,


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Samsunspor: Sifakis xx, Ömer Kandemir xx, Ercan Yazıcı xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Ahmet Burak Solakel xx, Oğuz Gürbulak xx (Angan dk. 83 ?), Çağrı Ortakaya xx, Halil İbrahim Pekşen xx (Ayite dk. 66 x), Göksu Türkdoğan xx, Samaras xxx (Chibuike dk. 59 x), Muhammet Beşir xxx


Yedekler: Furkan, Kemal, Gökay, Samet, Enes


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Goller: Muhammet (dk. 10), Samaras (dk. 38) (Samsunspor) Rangelov (dk. 25 pen. dk.50), Emircan (dk. 27), Timur (dk. 51) (Ümraniyespor)


Sarı Kartlar: Samaras, Ahmet Burak Solakel, Ercan Yazıcı, Abdülkerim (Samsunspor) Timur, Oğuz (Ümraniyespor)




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