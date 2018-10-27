TFF 2. Lig: Bayrampaşa: 0 - Samsunspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Yılport Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Bayrampaşa ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç
Hakemler: Selim Özen, Ahmet Ulu, Arif Dilmeç
Bayrampaşa: Veysel Sapan, Güray Fırat, Hakan Yüce (Üstün dk. 89 ?), Mehmet Öztonga, Fatih Kara, Şamil Başaran, İbrahim Köse (Ahmet Güney dk. 80), Ömercan Öndaş, Sercan Uslu, İsmail Karakoç (Hamit dk. 71), Hamza Küçükköylü
Yılport Samsunspor: Ahmet Altın, Erkam Reşen, Nuri Terliksiz, Şahin Şafakoğlu, İshak Doğan, Savaş Yılmaz (İrfan dk. 72), Oğuz Gürbulak, Ramazan Çevik (Bahattin dk. 46), İlyas Yavuz, Erhan Şentürk (Muhammet dk. 46), Samet Asatekin
Sarı kartlar: Nuri, Şahin (Yılport Samsunspor), İbrahim Can, Hamit (Bayrampaşa)