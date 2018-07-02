Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 14:48

TFF 2. Lig’de gruplar belli oldu

TFF 2.

TFF 2. Lig’de gruplar belli oldu

02 Temmuz 2018 14:48

Lig’de 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımların grup kuraları çekildi.


Lig’de yer alan takımların 2018-2019 sezonunda mücadele edeceği gruplar belli oldu. Sarıyer Orhan Saka Amatörler Evi’nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın’ın yanı sıra takımların temsilcileri katıldı.


2018-2019 sezonunda Lig, Kırmızı ve Beyaz olmak üzere iki grup halinde oynanacak ve iki grupta da 18 takım yarışacak.


Toplamda 36 ekibin bulunduğu Lig’de çekilen grup kuraları sonucu Kırmızı Grup’ta yer alan takımlar şu şekilde sıralandı:



Bandırmaspor


Bugsaşspor


Darıca Gençlerbirliği


Etimesgut Belediyespor


Fatih Karagümrük


Fethiyespor


Kahramanmaraşspor


Kırklarelispor


Konya Anadolu Selçukspor


Manisa Büyükşehir Belediyespor


Menemen Belediyespor


Pendikspor


Sivas Belediyespor


Şanlıurfaspor


Tarsus İdmanyurdu


Tokatspor


Tuzlaspor


Zonguldak Kömürspor



Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek takımlar ise şöyle:


Amed Sportif Faaliyetler


Ankara Demirspor


Bayrampaşa


Bodrum Belediyesi Bodrumspor


Eyüpspor


Gaziantepspor


Grandmedical Manisaspor


Gümüşhanespor


Hacettespor


İnegölspor


Kastamonuspor 1966


Keçiörengücü


Niğde Belediyespor


Sakaryaspor


Samsunspor


Sancaktepe Belediyespor


Sarıyerspor


Utaş Uşakspor




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç