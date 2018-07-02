TFF 2. Lig’de gruplar belli oldu

Lig’de 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımların grup kuraları çekildi.

Lig’de yer alan takımların 2018-2019 sezonunda mücadele edeceği gruplar belli oldu. Sarıyer Orhan Saka Amatörler Evi’nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın’ın yanı sıra takımların temsilcileri katıldı.

2018-2019 sezonunda Lig, Kırmızı ve Beyaz olmak üzere iki grup halinde oynanacak ve iki grupta da 18 takım yarışacak.

Toplamda 36 ekibin bulunduğu Lig’de çekilen grup kuraları sonucu Kırmızı Grup’ta yer alan takımlar şu şekilde sıralandı:

Bandırmaspor

Bugsaşspor

Darıca Gençlerbirliği

Etimesgut Belediyespor

Fatih Karagümrük

Fethiyespor

Kahramanmaraşspor

Kırklarelispor

Konya Anadolu Selçukspor

Manisa Büyükşehir Belediyespor

Menemen Belediyespor

Pendikspor

Sivas Belediyespor

Şanlıurfaspor

Tarsus İdmanyurdu

Tokatspor

Tuzlaspor

Zonguldak Kömürspor

Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek takımlar ise şöyle:

Amed Sportif Faaliyetler

Ankara Demirspor

Bayrampaşa

Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Eyüpspor

Gaziantepspor

Grandmedical Manisaspor

Gümüşhanespor

Hacettespor

İnegölspor

Kastamonuspor 1966

Keçiörengücü

Niğde Belediyespor

Sakaryaspor

Samsunspor

Sancaktepe Belediyespor

Sarıyerspor

Utaş Uşakspor