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11 Mayıs 2018 17:59

TFF 3. Lig: Bayrampaşaspor: 3 - Kemerspor 2003: 0

TFF 3.

TFF 3. Lig: Bayrampaşaspor: 3 - Kemerspor 2003: 0

11 Mayıs 2018 17:59

Lig 1. Grup play-off ilk maçında Bayrampaşaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Kemerspor 2003’ü 3-0’lık skorla mağlup ederek, ikinci maç için önemli avantaj elde etti.



Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Ata Yıldırım xx, Bilal Gölen xx


Bayrampaşaspor: Tevfik Altıok xx, Güray Fırat xx, Sefa Korkmaz xx, İlker Cihan xx, Gökhan Günel xx, Sercan Uslu xx (Hüseyin Akoğlu dk. 75 x), Hayrullah Akyel xx, Hakan Yüce xx, Benhur Keser xx, Bülent Kocabey xx, Yavuz Ayazoğlu xx (Ahmet Güney dk. 55 x)


Teknik Direktör: Cafer Aydın


Kemerspor 2003: Ahmet Özden xx, Atakan Cangöz xx (Görkem Dalmaz dk. 86 ?), Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Fikret Sevilgen xx, Volkan Can xx, Sevcan Bıyıklı xx, İbrahim Dağaşan xx, Deni Ataç xx, Ahmet Mümin Papaker xx (Abdulsamet Burak dk. 46 x), Akın Akman xx, Doğukan Sinik xx


Teknik Direktör: Şenol Fidan


Goller: Bülent Kocabey (dk. 77, 79 ve 88 pen. ) (Bayrampaşaspor)


Sarı kartlar: Atakan Cangöz, Ahmet Mümin Papaker, İbrahim Dağaşan (Kemerspor 2003), Benhur Keser (Bayrampaşaspor)




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