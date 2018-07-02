TFF 3. Lig grup kuraları çekildi

Lig’de bulunan takımların 2018-2019 sezonunda hangi grupta yer alacağı belli oldu. Mersin İdman Yurdu’nun aldığı ceza sebebiyle alt lige düşmesiyle Lig 1. Grup yeni sezonda 17 takımla mücadele edecek.

Lig’de yer alan ekiplerin hangi grupta mücadele edeceği çekilen kura ile belli oldu. Sarıyer Orhan Saka Amatör Evi’nde gerçekleşen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın’ın yanı sıra Lig takımlarının temsilcileri katıldı. Mersin İdmanyurdu’nun bu yıl alt lige düşürülme cezası almasıyla Lig 1 Grup’ta 17 takım mücadele edeceği aktarıldı. 1. Grup’ta her hafta bir takımın bay geçeceği belirtildi. İstanbul Amatör Kulüpler Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez kura öncesinde kısa bir açıklama yaparak, "Futbolda kurumların itibarının zedelenmemesi en önemli başarıdır. Futbol ailesi olarak buna dikkat etmeliyiz. Başarılı olan da başarısız olan da bunu hayatın sonu olarak görmemeli” şeklinde konuştu.

3 grupta karşılaşmaların oynanacağı Lig’de çekilen kura sonucu 1. Grup’ta mücadele edecek takımlar şu şekilde sıralandı:

Artvin Hopaspor

Batman Petrolspor

Büyükçekmece Tepecikspor

Düzyurtspor

Erbaaspor

Ergene Velimeşespor

Erzin Belediyespor

Gebzespor

Kocaeli Birlikspor

Kozan Belediyespor

Nazilli Belediyespor

Nevşehirspor Gençlik

Şile Yıldızspor

Tire 1922

Yomraspor

Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan takımlar şöyle:

Adıyaman 1954

Alibeyköy

Bergama Belediyespor

Çatalcaspor

Düzcespor

Elaziz Belediyespor

Erokspor

Karşıyaka

Kemerspor 2003

Kırşehir Belediyespor

Kızılcabölükspor

Ofspor

Osmaniyespor

Pazarspor

Sultanbeyli Belediyespor

Van Büyükşehir Belediyespor

Yeni Altındağ Belediyespor

Yeni Orduspor

Lig 3. Grup’ta yarışacak olan ekipler ise şu şekilde:

1461 Trabzonspor

Anadolu Bağcılar Spor Kulübü

Anagold24 Erzincanspor

Ankara Adliyespor

Bayburt Grup Özel İdare

Bucaspor

Cizrespor

Çorum Belediyespor

Diyarbekirspor

Fatsa Beledityespor

Gölcükspor

Halide Edip Adıvarspor

Karacabey Birlikspor

Kocaelispor

Muğlaspor

Payasspor

Serik Belediyespor

Turgutluspor