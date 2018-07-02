Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 16:53

TFF 3. Lig grup kuraları çekildi

TFF 3.

TFF 3. Lig grup kuraları çekildi

02 Temmuz 2018 16:53

Lig’de bulunan takımların 2018-2019 sezonunda hangi grupta yer alacağı belli oldu. Mersin İdman Yurdu’nun aldığı ceza sebebiyle alt lige düşmesiyle Lig 1. Grup yeni sezonda 17 takımla mücadele edecek.


Lig’de yer alan ekiplerin hangi grupta mücadele edeceği çekilen kura ile belli oldu. Sarıyer Orhan Saka Amatör Evi’nde gerçekleşen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın’ın yanı sıra Lig takımlarının temsilcileri katıldı. Mersin İdmanyurdu’nun bu yıl alt lige düşürülme cezası almasıyla Lig 1 Grup’ta 17 takım mücadele edeceği aktarıldı. 1. Grup’ta her hafta bir takımın bay geçeceği belirtildi. İstanbul Amatör Kulüpler Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez kura öncesinde kısa bir açıklama yaparak, "Futbolda kurumların itibarının zedelenmemesi en önemli başarıdır. Futbol ailesi olarak buna dikkat etmeliyiz. Başarılı olan da başarısız olan da bunu hayatın sonu olarak görmemeli” şeklinde konuştu.



3 grupta karşılaşmaların oynanacağı Lig’de çekilen kura sonucu 1. Grup’ta mücadele edecek takımlar şu şekilde sıralandı:


Artvin Hopaspor


Batman Petrolspor


Büyükçekmece Tepecikspor


Düzyurtspor


Erbaaspor


Ergene Velimeşespor


Erzin Belediyespor


Gebzespor


Kocaeli Birlikspor


Kozan Belediyespor


Nazilli Belediyespor


Nevşehirspor Gençlik


Şile Yıldızspor


Tire 1922


Yomraspor



Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan takımlar şöyle:


Adıyaman 1954


Alibeyköy


Bergama Belediyespor


Çatalcaspor


Düzcespor


Elaziz Belediyespor


Erokspor


Karşıyaka


Kemerspor 2003


Kırşehir Belediyespor


Kızılcabölükspor


Ofspor


Osmaniyespor


Pazarspor


Sultanbeyli Belediyespor


Van Büyükşehir Belediyespor


Yeni Altındağ Belediyespor


Yeni Orduspor



Lig 3. Grup’ta yarışacak olan ekipler ise şu şekilde:


1461 Trabzonspor


Anadolu Bağcılar Spor Kulübü


Anagold24 Erzincanspor


Ankara Adliyespor


Bayburt Grup Özel İdare


Bucaspor


Cizrespor


Çorum Belediyespor


Diyarbekirspor


Fatsa Beledityespor


Gölcükspor


Halide Edip Adıvarspor


Karacabey Birlikspor


Kocaelispor


Muğlaspor


Payasspor


Serik Belediyespor


Turgutluspor




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç