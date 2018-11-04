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TFF 3. Lig: Sultanbeyli Belediyespor: 3 - Yeni Orduspor: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup 11. hafta mücadelesinde Sultanbeyli Belediyespor, sahasında karşılaştığı Yeni Orduspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.



Stat: Maltepe Hasan Polat


Hakemler: Ahmet Balkan, Fatih Pazı, Mutlu Çiğdem


Sultanbeyli Belediyespor: Ertuğrul Furkan, İsmail Erdoğan (Mehmet Arı dk. 59), Ramazan Eraslan, Hakan Akbaş, İlker Cihan, Dursun Türk, Fatih Dalgiç, Celal Hanalp, Anıl Gir, Bülent Kocabey (Ufuk Aydın dk. 84), Feyzullah Güneş (Uğur Gezer dk. 73)


Yeni Orduspor: Murat Demir, Kerem Vapurluoğlu (Asımcan Çaykıran dk. 85), Kerim Bölük, Ramazan Sal, Fatih Solmaz, Sebahattin Usta, Muhammed Atay, Aykut Öztürk, Hasan Kaya, Fatih Özçelik, Fatih Şerifoğlu


Goller: Hakan Akbaş (dk. 23), Uğur Gezer (dk. 77), Ufuk Aydın (dk. 90+3) (Sultanbeyli Belediyespor)


Sarı kartlar: Anıl Gir, Feyzullah Güneş, Mehmet Arı (Sultanbeyli Belediyespor), Muhammed Atay, Hasan Kaya (Yeni Orduspor)

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