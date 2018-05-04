Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 14:29

TFF ile Katar Futbol Federasyonu iş birliği anlaşması imzaladı

FIFA 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Katar Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

TFF ile Katar Futbol Federasyonu iş birliği anlaşması imzaladı

04 Mayıs 2018 14:29


TFF’nin Riva’da bulunan idari merkezinde gerçekleşen törende TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Katar Futbol Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani iş birliği anlaşmasına imza attı. İş birliği anlaşmasına göre futbolu kapsayan tüm konularda iki ülke federasyonu ortak çalışma yapacak. İmza törenine TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş’ın yanı sıra Katar Federasyonu adına Genel Sekreter Mansoor Al Ansari ile Katar Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.


Anlaşmanın ardından karşılıklı hediye takdimi yapılırken, Katar heyeti de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
24
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    24°C
  • Pazar
    Sisli
    22°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç