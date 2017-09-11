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11 Eylül 2017 21:57

TFF Süper Lig

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TFF Süper Lig

11 Eylül 2017 21:57

haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Kasımpaşa, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Eduok sol kanattan getirip ceza sahası içine girdi ve kale önüne yerden gönderdi. Topu önünde bulan Trezeguet, düzgün bir vuruşla topu köşeye gönderdi. 2-1


57. dakikada Azubuike’nin pasında topla buluşan Boutaib, ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top az farkla oyun alanını terk etti.


62. dakikada Trezeguet sol kanattan aldığı topla içeriye kat etti. 2 rakibinden sıyrılıp uzaktan kaleye şutunu çeken Trezeguet’in vuruşunda top az farkla auta gitti.


72. dakikada Barazite’nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını Aytaç Kara kullandı. Aytaç’ın vuruşunda top ve kaleci Ramazan farklı köşelere gitti. 2-2


82. dakikada Trezeguet, Neumayr ile verkaçı sonrasında kale sahası içinde bomboş pozisyondaki Mensah’a topu gönderdi. Bu futbolcu bomboş kale yerine topu üst direğe nişanladı.


89. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına yine Neumayr geldi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ertaç topu filelerden çıkardı. 3-2



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xxx, Pavelka xx (Mensah dk. 77 x), Sadiku xxx, Murillo xxx (Hasan dk. 77 xx), Neumayr xxx, Trezeguet xxx, Eduok xxx (Rangel dk. 68 xx)


Yedekler: Eray, Kadem Burak, Omeruo, Abdullah, Ahmed, Mert, Burak


Antrenör: Murat Duman


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Chebake x, Yalçın xx, Mina x, Cissokho xx, Azubuike xx, Aytaç xx, Dia xx (Turgut Doğan dk. 63 x), Barazite xx (Pereira dk. 86 ?), Eren xx (Dening (dk. 76 x), Boutaib xx


Yedekler: Farnolle, Murat, Sadık, Murat, Batuhan, Buğra, Diallo


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Goller: Murillo (dk. 2), Trezeguet (dk. 49), Neumayr (dk. 89) (Kasımpaşa), Eren (dk. 10), Aytaç (dk. 72) (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Popov, Pavelka, Neumayr (Kasımpaşa), Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor)




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