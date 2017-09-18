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18 Eylül 2017 22:02

TFF Süper Lig

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TFF Süper Lig

18 Eylül 2017 22:02

haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Atiker Konyaspor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar Cenk Tosun ve Ricardo Quaresma’nın golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve puanını 13’e yükseltti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Quaresma orta sahada aldığı topla son çizgiye indi ve 3 rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine doldurdu. Savunmadan dönen top yine Quaresma’nın önünde kaldı. Portekizli yıldızın şutunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.


53. dakikada Fofana sol çizgiden aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası önüne kadar geldi. Uzaktan sert şutunda kaleci Fabri topu kontrol etti.


57. dakikada Talisca’nın pasında Quaresma sağ kanattan ceza sahasına yaklaştı. Ortasında kale sahası içindeki Cenk Tosun dokundu ancak kaleci Serkan uzanarak mutlak bir golü önledi.


66. dakikada Talisca’nın pasında sol kanatta topla buluşan Quaresma 2 rakibini geçerek ceza sahası içine girdi ve çok sert vurarak farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 2-0


78. dakikada Caner Erkin kendi yarı sahasında aldığı topla ilerleyip 2 rakibini ekarte etti ve Talisca’ya gönderdi. Brezilyalı oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Serkan köşeye giden topu çıkardı.


82. dakikada Babel’in bekletmeden verdiği pasta ceza sahası içine giren Negredo kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak savunma son anda müdahale ederek gole izin vermedi.


86. dakikada Lens’in pasında savunmaya çarpan top Tolgay’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Serkan’ın müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere gitti.


90+5. dakikada Caner’in soldan getirdiği top Jeremain Lens’in önünde kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda şutunu çekti ancak savunma araya girdi.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Serkan Çınar xxx, Kemal Yılmaz xxx, Hakan Yemişken xxx


Beşiktaş: Fabri xx, Adriano xx (Necip dk. 40 xxx), Pepe xxx, Medel xx, Caner xxx, Tolgay xx, Atiba xxx, Quaresma xx (Lens dk. 81 xx), Talisca xx, Babel xx, Cenk xxx (Negredo dk. 69 xx)


Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Mustafa, Fatih, Orkan


Teknik Direktör: Şenol Güneş


A.Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan x, Moke xx, Ferhat x (Eren dk. 61 x), Bourabia xx, Volkan xx (Musa dk. 63 x), Ömer Ali xx, Manyama x, Fofana x (Milosevic dk. 71 x), Evouna x


Yedekler: Carlgren, Selim, Jonsson, Vedat, Savaş, Filipovic, Eze


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Goller: Cenk Tosun (dk. 10), Quaresma (dk. 66) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Bourabia, Ferhat (A.Konyaspor), Medel, Negredo (Beşiktaş)




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