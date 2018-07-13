TFF yetkililerinden Cüneyt Çakır ve ekibine tebrik

Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, 2018 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final yönetme başarısı gösteren Cüneyt Çakır ve ekibiyle bir araya gelerek kendilerini kutladı.

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de Moskova’da bir araya geldikleri Cüneyt Çakır ve yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun’u başarılı yönetimlerinden dolayı kutladı.

Servet Yardımcı ve Şenes Erzik, ziyarette ayrıca Çakır ve yardımcılarına FIFA ve UEFA başta olmak üzere yetkililerden gelen tebrikleri iletti.