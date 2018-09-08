TFF’den Trabzon’a teşekkür

UEFA Uluslar B Ligi’nde Türkiye’nin Rusya ile Trabzon’da oynadığı karşılaşmada ay-yıldızlıları desteklemek için Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’ne gelen taraftarlara TFF’den teşekkür geldi.

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi’nde Rusya ile oynadığı müsabakada Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’ni dolduran tüm futbolseverlere teşekkür ederiz. UEFA EURO 2024’e aday Trabzon şehrimiz, Milli Takım taraftarlığı ve milli ruhun coşkusuyla Ay-Yıldızlılara destek olup örnek bir tavır sergilemiştir.

A Milli Takımımızı en iyi şekilde ağırlayan ve milli heyecanı paylaşan tüm Trabzon halkımıza şükranlarımızı sunar; başta Trabzon Valiliği olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Trabzonspor Kulübü’ne misafirperverlikleri ve sonsuz destekleri için teşekkür ederiz."