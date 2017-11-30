TGDF ‘Gıda Savunması’ eğitim programı düzenleyecek

ABD’de Gıda Savunması Planı’nı içeren Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu (FSMA), bu ülkeye ihracat yapmak isteyen firmaların, belirlenen kriterler kapsamında kendi gıda savunması planlarını oluşturmalarını öngörüyor. Gıda tedarik zincirinde kasıtlı tehditlerin bertaraf edilmesi için alınması gerekli önlemleri kapsayan Gıda Savunması Planı’nı hazırlayan firmalar, bir yandan gıda savunması alanında Türkiye’nin kapasitesini arttırırken, diğer yandan ABD’ye doğrudan veya dolaylı yapılacak ihracatta önemli bir avantaj elde etmiş olacak.

TGDF, Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu ile ABD’ye gıda ihracatı ve pazarda bulunma kriterlerinden birisi haline gelen Gıda Savunması Planı konusunda sektör firmalarına yönelik bir eğitim gerçekleştirecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen eğitim programı, 14 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek. TGDF Başkanı Şemsi Kopuz ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk’un açılış konuşmaları ile başlayacak programda eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hami Alpas verecek.

ABD’ye gıda ihracatının yanı sıra gıda güvenliği ve tedarikçi sertifikasyonları tarafından da talep edilen Gıda Savunması Planı’nı sektör temsilcilerine anlatacak olan Alpas, ‘Gıda Savunması Planı nedir; ne değildir’, ‘Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu ve gıda tedarikçisi verifikasyon programları neler getiriyor?’, ‘Gıda üreticileri bu değişime nasıl hazırlanacak?’ sorularına açıklık getirecek. Günün ikinci yarısında Prof. Dr. Alpas’ın liderliğinde grup çalışmaları ile devam edecek olan eğitim programı, sunumlar ve değerlendirme bölümüyle sona erecek.

Programa kayıt olmak isteyenler, TGDF’nin internet sitesinden kayıt olabilirler.