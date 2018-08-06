TGDF’den tarımın 100 günlük eylem planına destek

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, “Yeni yapılanmasıyla sektöre umut olan Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulacak projeler, sektöre can suyu olacak. TGDF olarak, tarım ve gıda sektörlerini geleceğe taşıyacak her projenin arkasındayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde 3 Ağustos’ta düzenlenen ‘Cumhurbaşkanlığı 100 günlük icraat programı’ tanıtım toplantısında, kabinedeki bütün bakanlıkların 100 günlük eylem planlarını tek tek açıkladı. Türkiye’nin 16 yılda tarım alanında sağladığı gelişmelere dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni dönemde daha güçlü bir şekilde hizmetine devam edeceğini belirten Erdoğan, bakanlığın 100 günde hayata geçireceği projeleri de sıraladı.

Gıda sanayinden eylem planına destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tarım alanındaki projelere, gıda sektöründen destek geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 100 günlük eylem planını değerlendiren Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, ilk olarak Bakanlıktaki yeni yapılanmanın oluşturduğu olumlu havaya dikkat çekti.

Menlik, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde tarım, gıda, orman ve su gibi birbirinin ayrılmaz birer parçası ve tamamlayıcısı olan konuların tek bir elde, Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında toplanması doğru bir adım olmuştur. Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle Bakanlık görevine tarım ve gıda sektörünü yakından tanıyan bir isim olan Dr. Bekir Pakdemirli’nin atanması da bu adımın tamamlayıcısı olmuş, sektördeki gelişme sürecinin yeni bir ivme kazanacağına olan inancımızı kuvvetlendirmiştir”.

“Sektörümüzü ileriye taşıyacak her projenin arkasındayız”

Bu süreçte, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan bütün bakanlıklar tarafından 100 günde gerçekleştirilecek 400 proje, 24 Haziran seçimleri öncesinden başlayarak Türk ekonomisi için karamsarlık bulutları yaymaya çalışanlara en iyi cevap olduğunu belirten Menlik, “100 günlük icraat programı kapsamında, yeni yapılanmasıyla sektöre umut olan Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulacak projeler, sektöre adeta can suyu olacaktır.

Türkiye gıda ve içecek sanayinde faaliyet gösteren 2 bini aşkın işletmenin üyesi olduğu 27 üye derneği ile sektörün en büyük sivil toplum kuruluşu olan TGDF, bugüne kadar tarım ve gıda sektörümüzün yararına her türlü çalışmaya destek vermiştir. Bugün de, Tarım ve Orman Bakanlığımızın 100 günde uygulamaya koyacağı, sektörümüzü geleceğe taşıyacak projelerin arkasındayız. Uygulanacak projelerle, kırmızı et gibi arz açığı yaşadığımız ürünler başta olmak üzere sektörde sağlanacak üretim ve verim artışından çiftçimiz ve sanayicimiz kazanacağı gibi, vatandaşlarımız da daha kaliteli ve yeterli gıdaya, daha uygun fiyatlarla ulaşacaktır.

Bu nedenle gıda sektörü olarak, projelerin başarıya ulaşması için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

100 günlük icraat programındaki Tarım ve Orman Bakanlığı projeleri şöyle;

Kırsalın kalkındırılmasına yönelik olarak 7 proje ile 710 milyon destek sağlanması

8 bin 300 hektar yeni alanın sulamaya açılması, 41,5 milyon lira ilave gelir artışı ile 8 bin 500 kişiye ek istihdam sağlanması, 100 bin hektar alanda basınçlı sulama için 250 milyon lira destek verilerek modern sulamanın yaygınlaştırılması

4 adet yeni içme suyu tesisi ile 344 bin kişiye yıllık 70.8 milyon metreküp temiz kaliteli ve yeterli içme suyu sağlanması (bütçe: 105 milyon 384 bin TL)

39 bin 133 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması ve 13 büyük ovanın daha korumaya alınması

Ergene nehrinin su kalitesinin sulama suyu kriterlerine uygun hale getirilmesi

Odun üretiminin 15 milyon metreküpten 21 milyon metreküpe çıkarılarak yüzde 40 artış sağlanması ve 130 bin kişinin istihdam edilmesi

100 günde 100 bin hektar alanın ağaçlandırılarak 50 bin kişiye istihdam sağlanması

Yerel tohumların korunması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması

Uzun süreli kiralama kapsamında lisanslı depo kapasitesinin yüzde 200 artırılması ve 500 bin ton ilave ihaleye çıkılması

Milli parklarımızda ziyaretçi sayısının yüzde 15 artırılması ve milli park sayısının 43’ten 44’e çıkarılması

Sudan’da 780 bin 500 hektar tarım arazisinin Türk girişimcilerinin yatırımlarına açılması amacıyla Türkiye ile Sudan Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma’nın uygulamaya konulması

Altyapısı tamamlanan tarıma dayalı OSB‘lerin sayısının 6’dan 8’e, tüzel kişilik kazandırılan tarıma dayalı OSB’lerin sayısının ise 15’ten 17’ye çıkartılması

Deniz ve baraj göllerinde açılacak yeni ’Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretim Alanları’ ile yıllık 276 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik kapasitesinin yaklaşık yüzde 8 artırılması

Uçuş güvenliğin sağlanması amacıyla 2 adet özellikli gözlem sisteminin kurulması

Tarımsal reformun gerçekleştirilmesine yönelik vizyon projelerin mevzuat çalışmalarının yapılması ve model oluşturulması

Tabiatın korunması, suyun verimli ve tek elden yönetilmesi ve hayvan haklarının iyileştirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması

Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması