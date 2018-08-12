Şampiyonanın birincisi 301 gross skorla Berk Çelik, Hamza Esmer ve Mutlu Güner’den oluşan National Golf Kulübü takımı oldu.

11-12 Ağustos tarihlerinde Marmara Golf Sahası’nda yapılan şampiyonaya İstanbul Gençler Golf Akademisi, İstanbul Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, National Golf Kulübü ve Taurus Golf Kulübü’nden toplamda 18 golfçü katıldı.

Final raundunun sonunda grossda Berk Çelik, Hamza Esmer ve Mutlu Güner’den oluşan National Golf Kulübü takımı toplamda 301 gross skorla birinci, Leon Açıkalın, Recep Turan ve Fahir Telli’den oluşan Taurus Golf Kulübü takımı toplamda 311 gross skorla ikinci, Emre Bal, Hasan Karagöz, Selim Evrengil’den oluşan Klassis Golf Kulübü takımı toplamda 338 gross skorla üçüncü oldu.

Net kategoride Berk Çelik, Hamza Esmer ve Mutlu Güner’den oluşan National Golf Kulübü takımı toplamda 289 net vuruşla birinci, Leon Açıkalın, Recep Turan ve Fahir Telli’den oluşan Taurus Golf Kulübü takımı toplamda 287 net vuruşla ikinci, Emre Bal, Hasan Karagöz, Selim Evrengil’den oluşan Klassis Golf Kulübü takımı toplamda 303 net vuruşla şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini TGF Yönetim Kurulu üyelerinden Şefik Selim Ergüder ile Emre Bahtoğlu, TGF İdari Direktörü Raif Özgür Hacıbektaşoğlu ve Klassis Golf Kulübü Başkanı Serdar Candar verdi.

TGF Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonu National Golf Kulübü, 25-27 Ekim tarihleri arasında Avrupa Golf Birliği tarafından Fransa’da organize edilen Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı.