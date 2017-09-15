TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonu İbrahim ve Gülten oldu

Düzenlenen final müsabakaları sonunda erkeklerde İbrahim Tarık Aslan, genç kızlarda Gülten Gül Gözüyanık şampiyon oldu.

TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası, 14 Eylül’de İstanbul’da oynanan final raundu müsabakalarının ardından tamamlandı. Klassis Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde, ferdi lisanslı, Klassis Golf Kulübü, Bel-Ka Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, National Antalya Gençler Golf Akademisi, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, National BGK, Samsun Golf Kulübü, Ortahisar Kanuni Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü, Hekimoğlu Doğan Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü, Bolluca Golf Kulübü, Lalezar Golf Kulübü, Yumak Spor Kulübü, Maçka Spor Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Rıfkı Salim Burçak Golf Kulübü, Montgomerie Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü ile Sueno Golf Kulübü’nden, yıldızlar ve gençler kategorisinde 85, minikler kategorisinde 58 sporcu mücadele etti.

Antalya ve İstanbul’da yapılan TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nın final raundunda, yıldızlar ve gençler kategorisinde erkeklerde Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 160 gross skorla, genç kızlarda Serik BGA’dan Gülten Gül Gözüyanık 153 gross skorla 2017 TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonu oldu. Marmara Golf Sahası’nda oynanan şampiyonanın yıldızlar ve gençler A kategorisinde, erkeklerde Kemer Golf Kulübü’nden Berk Özyiğit toplamda 147 net vuruşla, genç kızlarda İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Ilgın Zeynep Denizci 142 net vuruşla, B kategorisi erkeklerde İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Berkay Ayyıldız 71 stableford skorla, B kategorisi genç kızlarda Sueno Golf Kulübü’nden Selen Çağlar 76 stableford skorla birinci oldu. Klassis Akademi sahada oynanan minikler A kategorisinde ise erkeklerde İstanbul Golf Kulübü’nden Can Gürdenli 45 stableford skorla, kızlarda National BGK’dan Fatma Kuş 44 stableford skorla, erkekler B kategorisinde Samsun Golf Kulübü’nden Dara Mustafa Saf 45 stableford skorda, kızlarda aynı kulüpten Zeynep Nefin Ertuğ 42 stableford skorla şampiyonayı ilk sırada tamamladı.

Törenle kupaları verildi

Kazananlara kupalarını, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bahtoğlu, Türkiye Golf Federasyonu İdari Direktörü Raif Özgür Hacıbektaşoğlu, Milli takım antrenörlerinden Mustafa Hocaoğlu ile Şenol Bay ve Bodrum Golf Kulübü antrenörü Tanju Gürses verdi.