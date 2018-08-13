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13 Ağustos 2018 12:01

TGRT FM’e İbrahim Halilullah kültürüne hizmet plaketi

TGRT FM’e, brahim Halilullah kültürüne hizmetinden dolayı plaket verildi.

TGRT FM’e İbrahim Halilullah kültürüne hizmet plaketi

13 Ağustos 2018 12:01

Plaketi, TGRT FM adına Radyo Müdürü Ataullah Arvas, Dünya Çapında Sanatçılar Başkanı Nejeeh Yassin’in elinden aldı.


17 müslüman ülkeden 165 ve Türkiye’den de Demet Adalı, Ceyda Hüseyinoğlu, Ayhan Özmen, Nagehan Akargeçer Özdemir ve Erol Kılıç’ın katılımı ile ve Arap Derneği’nin destekleriyle Bostancı Green Park Hotel’de gerçekleşen serginin açılışını, Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu yaptı.


Serginin açılış konuşmasını The Green Park otelleri zincirinin Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ yaptı. Müslüman sanatçılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresinin bulunduğu tabloyu, baş tuval olarak seçtiler.


Serginin en ilgi çeken detayı ise Dünya Çapında Sanatçılar Başkanı Nejeeh Yassin’e 5 kilogram ağırlığında altın suyuna batırılmış taç takılması oldu...




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