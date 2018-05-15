TGRT Haber’e ‘En İyi Ana Haber Programı’ ödülü

Gençlere ücretsiz Avrupa fırsatları sunmak, kültürel deneyim kazandırmak, ilham kaynağı olmak amacıyla başlayan ve 9 yıldır süren ‘Gençlik Otobüsü’ projesi kapsamında yapılan Türkiye Gençlik Ödülleri, bu yıl 6 milyon gencin oylarıyla sahiplerini buldu. Otuz dokuz farklı kategoride, üç yüz doksan aday, Türkiye Gençlik Ödülünü almak için yarıştı.

Bu yıl katılanların oylarıyla TGRT Haber Ana Haber Programı ‘En iyi Ana Haber Programı’ kategorisinde birinci seçildi. TGRT Haber adına ödülü Ana Haber Spikeri Mehmet Aydın aldı. Aydın konuşmasında Kudüs’te yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Törende En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu seçilen Afra Saraçoğlu’na ödülünü, geçen sene ödül alan Müjde Uzman verdi. Fazilet Hanım ve Kızları dizi ekibinden, En İyi Kadın Dizi Oyuncusu seçilen Deniz Baysal, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu seçilen Çağlar Ertuğrul, böyle bir projenin içinde olmaktan mutluluk duyduklarını söylediler. Mutluluk Zamanı Filmi Yönetmeni Şenol Sönmez En İyi Yönetmen ödülünü, Yönetmen Müge Uğurlar’ın elinden aldı. En İyi Kadın Sporcu ödülü ise Işıl Alben‘in oldu.