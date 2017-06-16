Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 14:32

TGS imaj yeniledi

İstanbul Atatürk ve Ankara Esenboğa Havalimanlarının da aralarında bulunduğu Türkiye’deki 8 havalimanında yer hizmetleri veren Turkish Ground Services (TGS), çalışanlar için yeni bir kıyafet tasarımı hazırlatarak imaj yeniledi.

TGS imaj yeniledi

16 Haziran 2017 14:32


Türkiye’nin öncü yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services (TGS) imaj yeniledi. Yolcu hizmetlerinde görev yapan personeller için yeni bir kıyafet tasarımı hazırlatan şirket, şıklığıyla öne çıkan lacivert renkte takım elbiseyle görev yapacak. Son teknoloji ürünü doğal kumaşlardan hazırlanan kıyafetler, özel olarak tasarlanan logolu kravatlar ve fularlarla birlikte kullanılacak.


İstanbul Atatürk ve Ankara Esenboğa Havalimanlarının da aralarında bulunduğu Türkiye’deki 8 havalimanında yolculara hizmetleri veren TGS’nin bu kıyafetleri ilk olarak Atatürk ve Esenboğa Havalimanı’nda kullanılmaya başlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!