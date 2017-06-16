Türkiye’nin öncü yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services (TGS) imaj yeniledi. Yolcu hizmetlerinde görev yapan personeller için yeni bir kıyafet tasarımı hazırlatan şirket, şıklığıyla öne çıkan lacivert renkte takım elbiseyle görev yapacak. Son teknoloji ürünü doğal kumaşlardan hazırlanan kıyafetler, özel olarak tasarlanan logolu kravatlar ve fularlarla birlikte kullanılacak.

İstanbul Atatürk ve Ankara Esenboğa Havalimanlarının da aralarında bulunduğu Türkiye’deki 8 havalimanında yolculara hizmetleri veren TGS’nin bu kıyafetleri ilk olarak Atatürk ve Esenboğa Havalimanı’nda kullanılmaya başlayacak.