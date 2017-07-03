TGSD’den bütün üreticilere çağrı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) 10’uncu İstanbul Moda Konferansı’nı bu yıl, 11-12 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da ’Why Turkey’ teması ile gerçekleştirilecek. Konferans’ta Türkiye’de hazır giyim sektörünün gücü, sürdürülebilirlik anlayışı ve bölgede rakipsiz bir iş ortağı olarak yetkinlikleri vurgulanacak. Konferans’ın ikinci günü düzenlenecek B2B- İkili İş Görüşmeleri Platformu ise önemli iş anlaşmalarına zemin hazırlayacak.

B2B- İkili İş Görüşmeleri Platformu’nun yerli üreticiler için önemli iş fırsatları barındırdığına dikkat çeken TGSD Başkanı Şeref Fayat, "Başta Bursa olmak üzere Anadolu hazır giyim üretimi açısından çok stratejik öneme sahip. Yerli ve yabancı alım ofisleriyle yapılacak iş anlaşmalarında önemli bir payı Bursalı üreticiler alacak. Tarihte İpek Yolu’nun önemli kavşak noktalarından biri olan Bursa bugün hazır giyim ihracatı konusunda da önemli üretim üslerinden biri. Hazır giyim ihracatından en yüksek payı alan iller arasında İstanbul’dan sonra İzmir, Denizli, Bursa, Adıyaman, Mardin, Tekirdağ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman, Adana, Malatya, Ordu, Kırklareli, Tokat ve Mersin yer alıyor. Anadolu’da faaliyet gösteren tüm üreticilere çağrı yapıyoruz. Ekim ayında bir arada olalım. Üretim gücümüzle, 3 milyar dolarlık anlaşmaya birlikte imza atalım" dedi.

Moda Konferansı Anadolu’daki üreticiler için önemli fırsatlar barındırıyor. Dünyanın en büyük marka ve alım gruplarının üst düzey yöneticilerinin konuşmacı olarak katılacağı konferansta deneyimler ve beklentiler paylaşılacak. Konferansın birinci gününde moda ve tasarımdan sürdürülebilirliğe sektörün öncelikli gündem konuları tartışılacak.

"Why Turkey?’ Sloganı hazır Giyim sektörünün itici gücü olacak"

Konferans hakkında bilgi veren TGSD Başkanı Şeref Fayat, ’Why Turkey?’ sloganıyla, bölgenin en gelişmiş hazır giyim sektörüne sahip ülkesi olan Türkiye’nin, 2017 ve devamında hazır giyim alanında en ideal iş ortağı olduğunu vurgulamak istediklerini söyledi.

Fayat sözlerini şöyle tamamladı: "Why Turkey? sloganı itici gücümüz olacaktır. Ülkemizin hazır giyim alanında gücünü ve vazgeçilmezliğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Diğer yandan konferansımızın bu yıl da iş anlaşmalarına da zemin hazırlayacak B2B- İkili İş Görüşmeleri Platformu ile benzeri organizasyonlardan farklılaşacağına ve somut getirilerin elde edildiği bir iş ortamı olacağına inanıyoruz".