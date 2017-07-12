TGTV: “Darbeye karşıyız, büyük Türkiye’den yanayız”

TGTV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut, “Darbenin mağduru millettir” dedi.

140 Sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran şemsiye kuruluş Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) 15 Temmuz Darbe Girişiminin yıl dönümü sebebi ile İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde, ‘Darbeye karşıyız, büyük Türkiye’den yanayız’ başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.

TGTV üyeleri adına açıklama yapan Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut, darbe girişiminin milli benliğini kaybetmiş terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, “Milli benliğini kaybetmiş, gözü dönmüş terör örgütü mensupları; ülkemizin korunması için ordumuza tahsis edilen araç ve silahlarla; 249 kişiyi şehit edip, 2193 insanımızı yaralamışlardır. Devletimiz 300 milyar TL den fazla zarara uğratılmıştır. Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı suikast girişiminde bulunulmuş, bazı devlet yöneticilerimiz kaçırılmış, bazıları da tutsak edilmiştir. Tarihimizde ilk defa Millet Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığımız, Genel Kurmay Başkanlığımız ve polis merkezlerimiz bombalanmıştır. İçimizdeki hainler, uluslararası güçlerin güdümünde, savaş uçakları, helikopterler ve tanklarla millete ve devletin kurumlarına saldırmışlar, devletimizi yıkmaya çalışmışlardır. 15 Temmuz gecesi yapılan, sinsi ve alçak saldırıyı bir kez daha nefretle kınıyoruz. Bu kalkışmanın içinde yer alan; katil, azgın, sapkın ve satılmış güruhun yargı önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz batının ikiyüzlülüğünü, Türk düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur”

Seçimle işbaşına gelmiş meşru idareyi yıkarak yerine dış güdümlü vesayet rejimi getirme teşebbüsüne karşı milletin canını siper ettiğini ifade eden Akbulut, “Seçimle işbaşına gelmiş meşru idareyi yıkarak yerine dış güdümlü vesayet sistemini getirme teşebbüsüne karşı canını siper eden bu millet, 16 Temmuz sabahı ‘Yeni Türkiye’nin temelini atmıştır. 15 Temmuz batının ikiyüzlülüğünü, Türk düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yıllardır bizlere hak-hukuk, insan hakları edebiyatı yapanlar, savundukları değerleri çiğneyerek Mısır’da olduğu gibi; 15 Temmuz darbe girişiminde de seçilmiş hükümetin yanında olmak yerine, darbecilerin yanında yer almışlardır. Haçlı zihniyetiyle tarihi hesap peşinde olduklarını ve ülkemizin zayıflamasını, parçalanmasını istediklerini açıkça göstermişlerdir. Devletimiz darbecilerle hesaplaşmaktadır. Suç işleyenler, katliam yapanlar ve suça bulaşanlar yargı önündedirler. Her suçlu mutlaka yargı önünde hesap vermelidir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki çalışmalarla, başta yargı ve güvenlik güçlerimiz olmak üzere; tüm devlet organlarına teşekkür ediyoruz. Milletimizin moral ve motivasyonu yüksektir. Her türlü zorluğu yenecek güçtedir. Darbenin mağduru millettir. Herkesin hukuku ve hukukun üstünlüğü ilkesi daima korunmalı bunun için gerekli tedbirler alınmalıdır. ‘Kontrollü darbe’, ‘Darbe mağdurları var’, ‘Basın Susturuluyor’ denilerek, darbeyi ve darbecileri gizlemek isteyenler ihanet içindedirler” diye konuştu.

“Din, milletimize devlet tarafından doğru öğretilmelidir”

Din ve inanç istismarının önlenmesi için dinin millete devlet tarafından doğru öğretilmesi gerektiğini belirten Avukat Hamza Akbulut, “Bu topraklar binlerce yıl İslam kültürü ile yoğrulmuştur. İslam bu toplumun anayasasıdır, birleştirici harcıdır. Terör örgütleri, uluslararası güçler tarafından İslam dünyasına sinsice musallat edilmişlerdir. İslam’a karşı İslam, Müslümana karşı Müslüman projeleri ile İslam dünyası ve ülkemiz terör örgütlerinin saldırı alanı haline getirilmek istenmektedir. Terör insanlık suçudur. Din için darbe, din için terör olamaz. Din, milletimize devlet tarafından doğru öğretilmelidir. Din ve inanç istismarının önlenmesi için başta milli eğitim bakanlığımızı, diyanet işleri başkanlığımızı ve üniversitelerimizi duyarlı olmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye mecburdur. 15 Temmuz Yeni Türkiye’nin kilometre taşıdır. Türkiye, bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülke olarak yer alacaktır. Ülkemiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile milli birlik ve beraberliğini sağlayan, istikrar içinde ekonomisini büyüten, mazlum halkların yanında yer alan, lider ülke olarak dünya barışına katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.