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09 Ağustos 2018 10:25

The Chain Stars katılımcıları uzmanlarla buluşuyor

The Chain Stars; geleceğin vizyoner girişimcilerini, 11-12 Ağustos tarihlerinde yıldız konuşmacılar ve profesyoneller ile bir araya getiriyor.

The Chain Stars katılımcıları uzmanlarla buluşuyor

09 Ağustos 2018 10:25



Blockchain teknolojilerini kullanarak, yeni nesil girişimciliği teşvik amacıyla yola çıkan The Chain Stars; geleceğin vizyoner girişimcilerini, yıldız konuşmacılar ve profesyoneller ile bir araya getiriyor. 11-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe; ilk Blockchain ülkesi olan Liberland’ın Devlet Başkanı Vit Jedlicka ve Polonezya Kralı, Orka Hotel Zincirleri CEO’su Ercan Torunoğulları, Blockchain Yazılımı ve Danışmanlığı alanında uzman Rolling Cryptos CEO’su David Widmann, BlockchainMonk CEO’su Karthik Iyer ve Imagine8 CEO’su (Crypto Villages) Ilya Frolov gibi önemli isimler yer katılacak.



Yapılan bilgilendirmede; kreatif fikirlere ve geleceğe dönük teknolojilerle harmanlanmaya hazır bir takım bilincine sahip olan herkes, The Chain Stars’ın gala yemeği ve seminerlere katılabilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan organizasyonda, küresel bazda benzersiz olan bir sürecin ilk ayağının tamamlanması planlanıyor.




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