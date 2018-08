The Chain Stars’ın konferansı Türkiye’de gerçekleştirildi

Yeni nesil bir girişimcilik kulübü olan The Chain Stars’ın İstanbul’da düzenlediği The Chain Stars Kulübü Konferansı, Türkiye’de ilk kez 11-12 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da bir otelde gerçekleşti. Dünyadan alanlarında profesyonel vizyonerleri bir araya getiren The Chain Stars, girişimcilerden Türkiye’ye yatırım yaparak projelerine tam destek istedi.

Blockchain teknolojilerini kullanarak, yeni nesil girişimciliği teşvik amacıyla yola çıkan The Chain Stars’ın iki gün süren konferansı hakkında bilgi veren The Chain Stars Genel Direktörü Oğuzhan Karakaya, “Bir girişimcinin, liderin neye ihtiyacı varsa bunu kulübümüzün içerisinde bulabilir. İnterneti ve Blockchain teknolojisini kullanıyoruz. İnternetle alakalı 75 kişilik yazılım, tasarım ve reklam kadromuz var. Yeni projeleri destekliyor ve bu projelerle insanlara iş imkanı sunuyoruz” dedi.

“Startup ile alakalı Türkiye’de iki problem var”

The Chain Stars’ın Donation ve Startup şeklinde iki alt kolu olduğunu dile getiren Karakaya şöyle konuştu: “Startup ile alakalı Türkiye’de iki problem var. İnsanların işin arka tarafına yani işin mutfağına ve finansal desteğine ihtiyacı var, biz bunları sağlıyoruz. Özellikle de internet ve Blockchain tabanlı işleri destekliyoruz. The Chain Stars Donation ise bir sosyal sorumluluk projesi. Biz burada yüzde yüz şeffaf bir şekilde insanların yaptığı yardımların tamamen görülebileceği bir platform oluşturuyoruz ve bunun bir sahibi yok. Bu sadece bizim hazırladığımız bir platform”.

“Hedefimiz 500 star çıkartmak”

Hedeflerinin The Chain Stars ile bir yıl içinde 100 tanesi Türkiye’den olacak şekilde, tüm dünyadan 500 star çıkartmak olduğunu ifade eden Karakaya, “Starlarımız ve star adaylarımız var. Adayları biz seçip imkanlar sunuyoruz. Onları destekliyor, tanıtımlarını, Türkiye içerisindeki tüm organizasyonlarını yapıyoruz. The Chain Stars, 10 yıllık bir süreç içerisinde oluştu. İnsanların neye ihtiyaçları varsa, bu 10 yıllık süre içerisinde biz bunları çıkarttık ve pürüzsüz bir sistem yaptık. İnternetin olduğu her yerde The Chain Stars olabilir, biz de zaten internetin olduğu her bölgeye gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sektöre yıllarını harcayan insanlar bu konferansa geldi”

Düzenlenen konferansa yurt dışından çok ciddi katılımcıların geldiğini dile getiren Karakaya, “Liberland’ın Cumhurbaşkanı ve Polinezya’nın Kralı geldi. Bu insanlar sektöre yıllarını harcamış. Bu işte ne kadar tecrübeli olduğumuzu, dünyada nasıl çalışacağımızı biz bu etkinlikle gösterdik. Ortalama her ay bir ülkede bir organizasyon planıyoruz. Kripto para sektöründe insanlar kandırılmadan güzel bir şeyler yapmak istiyorlarsa bunu yapabilecekleri tek ortam burası. Bu iş sadece Türkiye için değil, Türkiye içinden başlatıp dünyaya yayılmayı planlıyoruz. Burada bu etkinlikle başlangıcı yapmış olduk” şeklinde konuştu.

“Ülkeye dolar ve euro girişinin artması için gerekli koşullar sunacağız”

The Chain Stars ile yurt dışından toplanan paraların Türkiye içerisinde geçerli olacağını ve bunun da Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağına değinen Karakaya, “The Chain Stars sayesinde network piyasasının Türkiye’ye yerleşmesini sağlayacağız. Türkler en iyi network yapan insanlar, çünkü iletişimleri çok güçlü. Ama piyasaya giren yurtdışı firmalarının verdiği zararlardan dolayı Türkiye’de ciddi bir kirlilik var. Bunun önüne geçebilecek ciddi bir eğitim planlaması yaptık, kendi sosyal ağlarımızı oluşturduk. Ülkeye dolar ve euro girişinin artması için gerekli koşullar sunacağız. Network piyasasının ülkeye yerleşmesi demek de para çıkışının engellenmesi demek” dedi.

İnsanların para kazanabilecekleri, yardım yapabilecekleri ve aynı anda sosyal medyada olabilecekleri bir platform oluşturmuş olduklarını da ifade eden Karakaya, bu platformla ile şu anda Almanya, Rusya ve Ukrayna’da ‘star aday’ alımlarına başladıklarını da ekledi.

“Kripto paralarla hem pos cihazlarından hem de internet üzerinden alışveriş yapabilecekleri bir sistem”

Dünyada şu anda banka hesabı olmayan yaklaşık 2 buçuk milyar insan olduğunu ama onların da telefon kullandığını ifade eden ve The Chain Stars’ın ekosistemi hakkında bilgi veren The Chain Stars’ın Kurucusu İbrahim Özdağ, “Bu insanlar aslında dijitalleşmişler ama banka hesapları yok. Bu ekosistem, onların da faydalanabileceği bir ortam oluşturuyor. Bankacılık sektörünün kriptolanmış, şifrelenmiş bir hali olarak düşünebiliriz. Var olan bu bankacılık sisteminde, kişiye özel cüzdanlar mevcut. Bir Debit veya Visa kart ile birlikte içerideki kripto paralarını, bu kartların geçerli olduğu her yerde kullanabilecekleri bir ortam oluşturduk. Ödeme çözümleriyle de birlikte dijital ortamda insanların artık kripto paralarla hem pos cihazlarından hem de internet üzerinden daha rahat ve özgür bir şekilde alışveriş yapabilecekleri ve bilgilerinin gizli kaldığı, sömürülmediği bir sistem bu” dedi.

“Tüm sistemleri aktif hale getirerek dünyaya yayacağız”

Bankacılığı, ödeme çözümlerini, üretimi ve alışverişi kapsayan bir ekonomi sistemi oluşturduklarını ifade eden Özdağ , “İçerisinde kripto sektörüyle ilgili tüm ürünleri içeren bir marketimiz de var. Kripto paraları alıp satabilecekleri ve bununla kazanç elde edebilecekleri bir ortam hazırladık. Artık yol haritamız aydan aya tüm sistemleri aktif hale getirerek dünyaya yaymak olacak. Bu sayede insanlar daha hızlı ve güvenli gönderim yapabilecekler. Para transferlerini banka ücretlerinin çok daha altında bir ücret ile gerçekleştirebilecekler” şeklinde konuştu.

“Kripto köyleri kurmayı ve Blockchain tabanlı konsept otel açmayı planlıyoruz”

Dünya genelindeki 35 kişilik bir yazılımcı ekibi ile hala sistem üzerinde çalıştıklarını belirten Özdağ, “Bir diğer amacımız ‘kripto köyler’ kurmak. Bunun çalışmalarına bir sene önce başladık. Ekran kartları çok yüksek ısıda çalışıyor. Biz bunları su soğutma sistemleri ile soğutup sıcak olan o suyu evin içerisindeki tabana, kaloriferlere ve suya yaydık. Bununla birlikte evin içerisi tamamen ücretsiz bir şekilde ısınmış olacak. Ekran kartlarının ürettiği kripto paralar da artı bir kazanç olarak bu sisteme katkıda bulunacak. Ayrıca yaklaşık 2020 yılında, Blockchain tabanlı bir konsept otel açmayı hedefliyoruz” dedi.

“Devletler vergilendirme noktasını kavradığında blockchain hayatımıza entegre olacak”

Dünyanın aslında kripto paralara ve bu sisteme karşı olmadığını ifade eden Özdağ, "Tam tersine, bu sistemi hayatlarına entegre etmeyi düşünüyorlar. Bankalar da bu sistemleri kullanmaya ve geliştirmeye başladı. Devletler bunun vergilendirme noktasını kavradığı zaman bu iş bizim hayatımıza entegre edilebilecek bir sistem olacak” şeklinde konuştu.