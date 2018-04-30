The Great War ekibi, Çanakkale Savaşları için Türkiye’de

2014 yılında başlanan proje ile 100 yıl önce gerçekleşen olayları, gerçek zamanlı ve kronolojik olarak belgeselleştirerek youtube üzerinde yayınlayan ve 1 milyondan fazla takipçisi olan ’The Great War’ ekibi, Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yaşanan olayları anlatmak üzere Türkiye’ye geldi. Çekim ve araştırmalar için yaklaşık 1 hafta boyunca Türkiye’de kalacak olan ekip, Cuma günü verilen davette sevenleriyle buluştu. Daha önce Fransa, Almanya, ve İngiltere’de çekimler gerçekleştiren The Great War belgesel ekibi, Türkiye’de yapacakları araştırmanın ardından Çanakkale savaşlarını ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 1’inci Dünya Savaşındaki hikayesini konu alacak bölümleri hazırlayarak, Haziran ayında yayına almayı planlıyor. Yapılan bilgilendirmede; ekibin Türkiye’de çekeceği tüm bölümlerin sponsorluğunu, tarihi ve kültürel konulara hassasiyetiyle bilinen Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serim gerçekleştiriyor.

The Great War Türkiye Proje Koordinatörü Can Balcıoğlu organizatörlüğünde gerçekleştirilen gecede konuşan Ali Serim, Çanakkale Savaşlarının dünyaya ve genç nesile anlatılmasının önemini vurgularken, böyle bir şeye vesile olmaktan ötürü gurur duyduğunu belirtti.

Serim,yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çanakkale Savaşı Osmanlı’nın son zaferidir! Atatürk’ü bize kazandıran savaştır. Modern Türkiye’nin temelleri bu savaşta atıldı diyen uzmanlar var. Benim ailemden de bu savaş katılan, gazi ve şehit olan büyüklerimiz var. Hala biz Türklerin bu en muazzam zaferlerinden birini dünyaya anlatmak için yapılacak çok şey var. Çanakkale’de çekilecek bu kısa belgeselde tarihe önemli bir not düşecek ve kanalın yüz binlerce genç takipçisini bilgilendirecek önemli bir çalışma olacak olduğundan, sponsor olmaktan gurur duyuyorum. Aynı zamanda bu savaş Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda ile kurulan bağlar açısından da özel bir yere sahiptir. Her yıl yapılan anmalarla, düşmanlık değil dostluk giderek güçlenmektedir".

Serim, geçmişte yaptığı çalışmalar sebebiyle Avrupa Birliği Kültür Ödülü Europa Nostra’ya aday gösterilmişti.