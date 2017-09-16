‘The News’ izleyicileri tanık olmaya çağırıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu Galeri Aydın, sıra dışı bir resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Resim sanatçısı Gülercan Hacıoğlu, son dönemde yaptığı figüratif özellik gösteren resimlerini 5 Ekim’de ‘The News’ adını verdiği sergide izleyicilerle buluşturuyor. Görsel kültürün gücünü çalışmalarında irdeleyen sanatçı, özellikle görsel kültürün siyasal konjonktür ile yapmış olduğu işbirliğini çalışmalarında sorgulama çabasında bulunuyor. Hacıoğlu, her gün değişen gündemin getirdiği “Mc Queen’in intiharı”, “Başbuğ’un tutuklanması”, “1915...”, “Gay Pride”, “Soma...”, “Balkanlardan gelen soğuk hava etkisi!”, “Kurt Cobain’siz Nirvana?”, “Rahatsız Vicdanlar!” gibi güncel başlıklarla ve hayatımıza olan müdahalelerle görsel kültürün dinamiklerini sorgulamayı hedefliyor.

Görsel kültür tartışmaya sunuluyor

Serginin küratörlüğünü gerçekleştiren İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Medine İrak, 20’nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanat yoluyla birçok kavramın tartışılmaya başlandığını belirtirken, bu kavramlardan birisinin de görsel kültür olduğunu söylüyor. İrak, “Sanatçılar görüntü üreten teknolojilerin ve kitle iletişim araçlarının gelişimiyle oluşan kültürel yapının birey ve toplum üzerinde oluşturduğu etkiye kayıtsız kalamamışlardır. Söz konusu farkındalığı pekiştirmek için kavramsal sanatın yeni kavramları ve farklı disiplinleri birleştiren yeni açılımlarıyla görsel kültürü tartışmaya sunmuşlardır” dedi.

“Görsel kültürde ele alınan öğeler, görselin kendisi değil, görselin birey ve toplum için ne anlamlar ürettiğidir. Çünkü, bugünün dünyasında kelimeleri okumaktan daha ziyade her yerde görsel imgelerle karşılaşılmaktadır” diyen İrak, toplumsal iletişimde işitmeye görmeye dayalı kültürün giderek yazılı kültürün önüne geçtiğine vurgu yaparak, “Dolayısıyla çağdaş dünyanın kültüründe görsel zenginlik bireyin günlük estetik deneyimlerini etkilemiş, kültürel kimliğini oluşturmada belirleyici olmuştur. Yani giderek çoğalan görsel imgeler hem insanlar tarafından üretilmekte, hem de insan düşüncelerini biçimlendirmektedir” diye konuştu.

Son kişisel sergisine ‘The News’ adını veren Gülercan Hacıoğlu’nun izleyiciyi biçim ve anlam uyumuna tanık olmaya davet eden sergisi, sanatçının hali hazırda etkilenimini yansıttığı çalışmalarıyla sanat çevresini medya-sanat ilişkisi üzerine düşündürürken, bir arşiv niteliği de üstleneceğe benziyor. İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde bulunan Galeri Aydın’da 5 Ekim’de açılacak sergi, 31 Ekim 2017’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Gülercan Hacıoğlu kimdir?

1960 yılında Bulgaristan doğdu. 1983-1989 yılları arasında National Academy of Art in Sofia-Bulgaristan’da eğitim aldı. Yüksek lisans eğitimini 1995-1997 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde yaptı. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen Yorum 1 Deniz Müzesi Sanat Galerisi (1997), Kızıltoprak Sanat Galerisi (1997), Kızanlık, K.K.D.- BG (1998), Galeri Disonans Plovdiv-BG (1999), ‘Şipka’ Sofia-BG (2007), ‘Çekim’ Galatea Art (2010), ‘Gece Bekçileri’ Galatea Art (2012), ‘News’ Galatea Art (2013), ‘Müdahale Var mı?’ Tüyap Sanat Fuarı (2013), ‘Sıkıyorsa Gel! #direnkalbim Seni Paylaşıyorum’ Piramid Sanat (2014), ‘Ben’ Art 212 Bodrum (2014), ’Sanatta Varoluş!’ MKM (2014), ’Eski Düşler, Yeni Gerçekler’ Korart Geleri Adana (2016) gibi önemli sergilere katıldı. Sanatçı, 1996 yılında İ.M.K.B 10.Yıl Resim Yarışması’nda mansiyon, 1997 yılında da TEKEL Resim Yarışması birincilik ödülü aldı.