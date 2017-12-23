Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 12:05

Theofanis Gekas, Türkiye’ye geliyor

Türk sporseverlerinde yakında tanıdığı Yunan golcü Theofanis Gekas, Türkiye’ye geliyor.

Theofanis Gekas, Türkiye’ye geliyor

23 Aralık 2017 12:05


Türkiye Süper Ligi’nde forma giyen ilk Yunan futbolcu olan golcü oyuncu, Almanya’da aldığı teknik direktörlük eğitimini tamamladı ve Pro-lisans almaya hak kazandı. Yakın zamanda Türkiye’ye gelecek Gekas, Süper Lig’de mücadele eden bir takımla teknik direktörlük için görüşme yapacağını açıkladı.


Ülkesi Yunanistan’ın yanı sıra Almanya ve Türkiye’de forma giydiği yıllarda gol krallığı sevinci yaşayan Gekas, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Levante, Panathinaikos gibi Avrupa’nın önemli takımlarında forma giydi. Ünlü golcü ülkesi Yunanistan’da iki, Almanya’da ise bir kez gol krallığı sevinci yaşadı.


2011-2012 sezonunun devre arasında Samsunspor ile sözleşme imzalayarak Türkiye’de forma giymeye başlayan Yunan futbolcu, Aksihar Belediyespor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor’da da mücadele etti.


Oyunculuk kariyerinin son döneminde Türkiye’de çok güzel günler yaşadığını ve iyi dostlar edindiğini belirten Theofanis Gekas, teknik direktörlük kariyerine de Süper Lig’de başlamak istediğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç