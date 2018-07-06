THY, 14 bin yolcusunu İstanbul ile buluşturdu

Türk Hava Yolları’nın, geçtiğimiz yıl başlattığı ve bağlantı süresi uzun transfer yolcularının hizmetine sunduğu Stopover ücretsiz konaklama hizmeti yolcu deneyimini başka bir boyuta taşımaya devam ediyor. İlk yılın sonunda 14 binden fazla transfer yolcu Stopover uygulaması ile İstanbul’u keşfetme ayrıcalığı yaşadı.

Bayrak taşıyıcı havayolunun 2017 yılının Mart ayında pilot bölge olarak belirlenen Pakistan’da başlattığı ve Haziran ayında Rusya ile kapsamını genişlettiği Stopover konaklama hizmeti İstanbul’u transfer merkezi olarak kullanan yolculardan büyük beğeni topladı. Yolcuların memnuniyeti ve gelen talep üzerine kapsamı genişletilen uygulamayı ilk 6 ayda 11 farklı ülkeden 4 bin yolcu tercih etti. Birinci yılın sonunda ise 18 farklı ülkeden 14 bin yolcu seyahatleri sırasında İstanbul’u hiçbir ek ücret ödemeden keşfetme fırsatı buldu.

Stopover kapsamı 19 ülkeye çıktı

Türk Hava Yolları’nın Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, “Bir yıl önce başlattığımız uygulamamız ile yolcularımıza, Türk misafirperverliğini ve İstanbul’un eşsiz güzelliklerini tecrübe etme fırsatı sunuyoruz. İki ülke ile başlamıştık, bugün bu hizmetimizin kapsamını 19 ülkeye çıkardık. Bir yıl boyunca yolcularımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler bizi çok mutlu etti. Gelen talepler üzerine 2018 yılının üçüncü çeyreğinde aralarında Çin ve Hindistan’ın da bulunduğu 10 ülkeye daha bu hizmetimizi sunacağız. 122 ülkeye uçuyoruz, projemizin önü çok açık” dedi.

Stopover konaklama hizmetini tercih ederek seyahatleri sırasında dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olan İstanbul’da konaklayan yolcuların yüzde 62’si Türk Hava Yolları ile ilk kez seyahat ettiğini, yüzde 73’ü ise Stopover ayrıcalığının Türk Hava Yolları’nı tercih etmelerinde önemli bir etken olduğunu belirtti. Uygulamayı en çok tercih eden bölgeler ise Pakistan, Rusya ve Güney Afrika oldu.

İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte Stopover uygulamasına olan ilgi artacak

Türkiye’yi dünyanın yeni havacılık merkezi konumuna getirecek İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte İstanbul’a gelecek transfer yolcu sayısında önemli bir artış yaşanması bekleniyor. İstanbul’u aktarma merkezi olarak kullanacak transfer yolcular iki uçuşları arasındaki 20 saatten fazla zamanda Stopover konaklama hizmeti ile seyahatlerini daha konforlu ve eğlenceli bir yolculuğa dönüştürebilecek. Bu süreçte Stopover uygulamasının kapsamı da genişletilecek.

Stopover uygulaması hakkında

Türk Hava Yolları ile aktarmalı olarak seyahat eden, bağlantı süresi 20 saatten fazla, Stopover yolcuları bilet alımı akabinde düzenlenecek otel çeki ile; İstanbul’un Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece; business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayarak İstanbul’da daha fazla keyifli vakit geçirme imkanına sahip olabiliyorlar.**

Stopover projesiyle İstanbul’un eşsiz güzelliklerinin keşfedilmesi ve küresel aktarma merkezi olması için Türkiye turizmine katkı sağlamak ve Türk Hava Yolları’nın transfer yolcu sayısını artırmak hedefleniyor.

Türk Hava Yolları ile seyahat eden yolcuların Stopover hizmetinden faydalanabilmesi için gidiş dönüş bilete sahip olması ve İstanbul’da en az 20 saat bağlantı süresinin olması gerekiyor.