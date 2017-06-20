THY 2017 Skytrax Ödülleri’nde 4 ödül birden aldı

Business sınıfı ikram kategorisine damgasını vuran THY, ‘En İyi Business Class İkram Servisi’, ‘En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu’ ve ‘En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı’ ödüllerinin de sahibi oldu.

Ödüller, Paris Airshow’da bugün düzenlenen törenle Skytrax CEO’su Edward Plaisted tarafından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı’ya takdim edildi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı tören sonrası yaptığı açıklamada, “Lâyık görüldüğümüz bu ödüller, havacılığın her alanında etkin güç olma gayretimizin ve bu yönlü sergilediğimiz istikrarlı büyümenin önemli birer göstergesi. Türk Hava Yolları bugün, dünya yolcuları tarafından bölgesindeki lider konumu tescillenmiş bir marka. Fakat biz başarı kazandıkça, dahası için, daha da büyükleri için motive olan güçlü, azimli ve özverili bir aileyiz. Gayretimiz ve elde ettiğimiz bu motivasyonların, yakın gelecekte bizi çok daha büyük başarılara ulaştıracağından eminiz” değerlendirmesinde bulundu.

THY, businnes ödüllerini topladı

Havacılığın farklı alanlarında ticari kaygılardan bağımsız bir şekilde, performans esaslı yürüttüğü araştırmalarla havayolu şirketlerini her yıl düzenli olarak ödüllendiren Skytrax, yolcu değerlendirmelerini dikkate alarak bu yıl da oldukça kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Bu yılki değerlendirme sonuçlarına göre dört ödüle birden lâyık görülen Türk Hava Yolları, yolcularına uçuş öncesi sıra dışı konforun kapılarını açtığı ‘Turkish Airlines Lounge Istanbul’ ile “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu” ödülünün sahibi oldu. Yine bu salonda misafirlerine sunduğu dünyaca ünlü ikram konsepti ile bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu yıl da dünya sıralamasında “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı” ödülünü almaya hak kazandı.

Türk Hava Yolları ayrıca, business sınıfı yolcularına sunduğu uçak içi ikram konsepti ile 2013, 2014 ve 2016 yıllarında olduğu gibi, yine bu yıl da dünya sıralamasında “En İyi Business Class İkram Servisi” ödülünü almaya layık görüldü.