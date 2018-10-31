THY 4 takımı, zirveye çıktı

Regnum Carya Golf Kulübü'nde yapılan Turkish Airlines Pro-Am'in ikinci gününde Trevor Immelmann'ın pro olarak oynadığı THY 4 takımı toplamda-36 ile şampiyon oldu.

Turkish Airlines Open'a katılan dünyaca ünlü oyuncularla amatör oyuncuları buluşturan Pro-Am organizasyonlarının ikincisi Regnum Carya Golf Kulübü'nde yapıldı. Turkish Airlines Pro-Am'de bir profesyonel üç amatör oyuncudan oluşan 26 takım mücadele etti.

Güney Afrikalı tecrübeli oyuncu Trevor Immelmann ile birlikte Mert Sarı, Mehmet Dengiz ve Timotyh Roddy'den oluşan THY 4 takımı toplamda -36 puanla organizasyonu ilk sırada bitirdi. 2017 Race to Dubai şampiyonu Tommy Fleetwood, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve Regnum Carya Golf Kulübü Başkanı Hasan Ceylan'dan kurulu Spor Toto 1 takımı ise -32 ile ikinci sırayı aldı.

Turnuvayı -31 ile birlikte bitiren Turkish Airlines Open'ın son şampiyonu Justin Rose'un yanı sıra Cemal Kalyoncu, Alparslan Acarsoy ve Hasan Gülkaya'dan kurulu THY 1 takımı da üçüncülük kürsüsüne çıktı. Shane Lowry (pro), Oleksandr Gorokhovsky, Elvira Rastvortseva ve Roman Rasvortsev'den oluşan Regnum 3 takımı da dördüncü olarak kupa kazandı.

Turkish Airlines Open Pro-Am'de en uzun vuruşu yapan Natalia Buzdalina ve Gustav Schauman ile bayrağa en yakın vuruşu yapan Türker Tezcan da özel ödüllerin sahibi oldu.

Organizasyonda dereceye girenlere kupalarını Danimarkalı golfçü Thorbjorn Olesen ile Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Avrupa Turu temsilcisi Keith Waters verdi. Türk Hava Yolları Pro-Am şampiyonu THY 4 takımı oyuncularına yurt dışı gidiş-dönüş uçak bileti hediye etti.