THY 60 yıl sonra Ankara- roma seferlerine başlıyor

Türk Hava Yollarının Ankara-Roma seferlerine başladığını Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından duyurdu.

İtalya'da ilk seferini 1959 yılında Ankara-Roma hattı ile gerçekleştiren Türk Hava Yolları 60 yıl sonra iki ülke başkenti arasındaki direkt uçuşlarını yeniden başlatıyor.

7 Ocak 2019 itibarıyla başlayacak Ankara-Roma seferleri haftada 2 frekans (Pazartesi-Perşembe) karşılıklı olarak planlanmış olup sefere ait biletler satışa sunuldu. Türk Hava Yollarının Ankara- Roma seferlerine başladığını Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı (IST) çıkışlı Roma, Milano, Venedik, Pisa, Bolonya, Napoli, Katanya ve Bari, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan (SAW) ise Roma, Milano noktaları olmak üzere İtalya'da toplam 8 noktaya yaz tarifesi boyunca haftada 131 uçuş gerçekleştirmekte.