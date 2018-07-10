THY büyüme trendini sürdürdü

Ayrıca şirketin verilerine göre 2017 yılı Haziran döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 10,6 artışla 6,3 milyon olarak gerçekleşti.

Türk Hava Yolları (THY) 2018 yılı Haziran ayına ilişkin yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre, THY yüzde 80,4 doluluk oranıyla tarihinin en yüksek ilk altı aylık doluluk oranını yakaladı. Yapılan açıklamaya göre ayrıca Haziran 2017 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 10,6 artışla 6,3 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 14,5, dış hatlarda yüzde 7,8 oranında gerçekleşti.

Yolcu doluluk oranı ise bu dönemde 2,6 puanlık artış ile yüzde 79 olarak gerçekleşirken aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 2,7 puanlık artış gösterdi. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2017 döneminde 11,5 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 8,2 artarak 12,4 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 14,6 dış hat uçuşlarda ise yüzde 7,2 oranında oldu.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Haziran 2017 dönemine kıyasla yüzde 0,7 oranında artış gerçekleşirken, Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Haziran dönemine kıyasla yüzde 16,9 artış yaşandı. Taşınan Kargo-Posta ise 2017 yılı Haziran ayında 97 bin 828 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 18,6 artışla 115 bin 989 tona yükseldi.

Haziran 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında de Ücretli Yolcu Km Avrupa’da yüzde 15,1, Afrika’da yüzde 14,3, İç Hatlar’da yüzde 13,8 ve Orta Doğu’da yüzde 11,4, yolcu doluluk oranı Afrika’da 7 puan, K. Amerika’da 4,6 puan, Uzak Doğu’da 4,2 puan ve Avrupa’da 3,1 puan, yolcu sayısı ise, Afrika’da yüzde 15,7, Avrupa’da yüzde 15, İç Hatlar’da yüzde 13,8 ve Orta Doğu’da yüzde 10,2 artış gösterdi.

İlk 6 aylık veriler

Ocak-Haziran 2018 trafik sonuçları değerlendirmesine göre ise 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde 30,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 17,8 artışla 35,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 20,3, dış hatlarda yüzde 15,8 oranında oldu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında Ocak- Haziran 2017 dönemine kıyasla yüzde 11 artış gerçekleşirken dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısında Ocak-Haziran 2017 dönemine kıyasla yüzde 22,3 artış yaşandı. Yolcu doluluk oranı da 4,3 puanlık artış ile yüzde 80,4 olarak gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Haziran 2017 döneminde 80,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 9,2 artarak 88,1 milyar olarak gerçekleşti. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 16,6 yükselirken, dış hat uçuşlarda yüzde 8,2 arttı. ÜYK, Ocak- Haziran 2017 döneminde 61,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 15,5 artarak 70,8 milyar olarak gerçekleşirken ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 19,6, dış hat uçuşlarda ise yüzde 14,8 oranında oldu.

Yolcu uçakları konma sayısı, Ocak- Haziran 2017 döneminde 216 bin 780 iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 10,3 artışla 239 bin 53 olarak gerçekleşirken taşınan kargo-posta, Ocak- Haziran 2017 döneminde 517 bin 884 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 27,7 artışla 661 bin 234 tona yükseldi.