Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 22:22

THY Euroleague: Anadolu Efes: 73 - EA7 Olimpia Milano: 68

THY Euroleague’in 10.

THY Euroleague: Anadolu Efes: 73 - EA7 Olimpia Milano: 68

30 Kasım 2017 22:22

haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano’yu 73-68’lik sonuçla mağlup etti.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Sasa Pukl xx, Benjamin Jimenez xx, Igor Dragojevic xx


Anadolu Efes: Dunston xx 5, Dragic xx 12, Simon xx 3, Stimac xx 19, Adams xx 3, Motum xx 9, McCollum xx 15, Ledo xx 7, Birkan x,


Başantrenör: Velimir Perasovic


EA7 Olimpia Milano: Theodore xx 15, Jerrells xx 2, Jefferson xx 7, Tarczewski xx 5, Micov xx 15, Kalnietis xx 5, Gudaitis xx 11, Bertans xx 5, M’Baye x 3, Pascolo x


Başantrenör: Simone Pianigiani


1. periyot: 23- 16 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 33-30 (Anadolu Efes lehine)


3. periyot:52- 50 (Anadolu Efes lehine)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç