Anadolu Efes, THY Euroleague’in 14. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı Galatasaray Odeabank’ı 86-76’lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, periyodun ilk 3 dakikasında rakibine sayı şansı tanımazken, hücumda Dunston, Brandon ve Granger’ın sayılarıyla skoru 6-0 yaptı. Hücumda toparlanan Galatasaray Odeabank, Tyus, Thompson ve Schilb’in sayılarıyla 16-16’ya getirdi. Son anlarda Can Korkmaz ile serbest atıştan sayılar bulan sarı-kırmızılılar, periyodu 18-16 önde tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, hücumda pota altını Tyus ve Pleiss ile etkili kullanan Galatasaray Odeabank, skoru 26-22 yaptı. Savunmada Efes’i durduran sarı-kırmızılılar hücumda Diebler ve Sinan Güler’in sayılarıyla farkı çift haneli sayılara çıkararak skoru 38-27’e getirdi. Anadolu Efes, Cedi ve Paul Brandon ile farkı azaltmaya çalışsa da Galatasaray, devreye 44-38 önde girdi.

Üçüncü periyoda Thomas Heurtel’den üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, farkı 3 sayıya indirerek skoru 46-43’e getirdi. Brandon Paul ve Thomas’ın sayılarıyla ile farkı azaltan lacivert-beyazlılar, son anlarda Honeycutt’ın üçlüğü ile periyodu 60-58 önde tamamladı.

Son periyoda Granger ve Dunston’ın basketleri başlayan Anadolu Efes, farkı 6’ya çıkararak skoru 64-58’e getirdi. 10-0 seri yakalayan Efes, farkı çift hanelere çıkararak 74-60 yaptı. Son dakikalarda Galatasaray Odeabank farkı eritse de Anadolu Efes parkeden 86-76’lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar galibiyet sayısını 7’ye çıkarırken, sarı-kırmızılılar 10. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın en skoreri 21 sayı ile oynayan Galatasaray Odeabank’tan Blake Schilb olurken, Anadolu Efes’te ise Brandon Paul 17 sayı ile mücadele etti.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Borys Ryzhyk xx, Carmelo Paternico xx, Aare Halliko xx

Galatasaray Odeabank: Preldzic xx 8, Tyus xxx 15, Can x 2, Thompson xx 5, Schilb xxx 21, Orhan x, Pleiss x 4, Sinan Güler xx 9, Jon Diebler xx 9, Göksenin Köksal x 3

Başantrenör: Ergin Ataman

Anadolu Efes: Thomas xx 5, Honeycutt xx 3, Doğuş x 2, Derrick Brown xx 16, Cedi Osman xx 6, Granger xx 9, Omic x, Thomas Heurtel xx 14, Can Maxim Mutaf x, Brandon Paul xxx 19, Bryant Dunston xx 12

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. Periyot: 18-16 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 44-38 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 60-58 (Anadolu Efes lehine)