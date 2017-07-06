THY Euroleague takvimi belli oldu

Türkiye’yi Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes’in temsil edeceği THY Euroleague’de 2017-2018 sezonu 12 Ekim’de başlayacak

THY Euroleague’de yeni sezon takvimi belli oldu. Türkiye’den Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes’in yer alacağı Euroleague’de start 12 Ekim’de verilecek. Normal sezonun 6 Nisan’da tamamlanacağı ligde play-off maçları 17 Nisan - 1 Mayıs, Dörtlü Final ise 18-20 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

THY Euroleague 2017-2018 sezonunda mücadele edecek takımlar şu şekilde:

"Baskonia, "Barcelona Lassa, Real Madrid, Unicaja Malaga, Valencia (İspanya), Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş (Türkiye), CSKA Moskova, Khimki (Rusya), Olympiakos, Panathinaikos Superfoods (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Kızılyıldız MTS (Sırbistan), EA7 Emporio Armani Milan (İtalya), Zalgiris (Litvanya), Maccabi FOX (İsrail)."