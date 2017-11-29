THY Euroleague’de 10. hafta heyecanı

hafta BC Khimki Moskova-Brose Baskets Bamberg karşılaşmasıyla başlayacak.

hafta heyecanı yarın ve 1 Aralık Cuma günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında BC Khimki Moskova, Brose Baskets Bamberg’i ağırlayacak. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda EA7 Olimpia Milano ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe Doğuş da Saski Baskonia’ya konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Real Madrid, Kızılyıldız’ı konuk edecek.

THY Euroleague’de haftanon programı şöyle:

Yarın

20.00 BC Khimki Moskova - Brose Baskets Bamberg

20.30 Anadolu Efes - EA7 Olimpia Milano

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Zalgiris Kaunas

22.30 Valencia Basket - Olympiakos

22.30 Saski Baskonia SAD - Fenerbahçe Doğuş

1 Aralık Cuma

20.00 CSKA Moskova - FC Barcelona Lassa

22.00 Panathinaikos - Unicaja Malaga

23.00 Real Madrid - Kızılyıldız