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29 Kasım 2017 11:08

THY Euroleague’de 10. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 10.

THY Euroleague’de 10. hafta heyecanı

29 Kasım 2017 11:08

hafta BC Khimki Moskova-Brose Baskets Bamberg karşılaşmasıyla başlayacak.


hafta heyecanı yarın ve 1 Aralık Cuma günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında BC Khimki Moskova, Brose Baskets Bamberg’i ağırlayacak. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda EA7 Olimpia Milano ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe Doğuş da Saski Baskonia’ya konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Real Madrid, Kızılyıldız’ı konuk edecek.


THY Euroleague’de haftanon programı şöyle:



Yarın


20.00 BC Khimki Moskova - Brose Baskets Bamberg


20.30 Anadolu Efes - EA7 Olimpia Milano


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Zalgiris Kaunas


22.30 Valencia Basket - Olympiakos


22.30 Saski Baskonia SAD - Fenerbahçe Doğuş



1 Aralık Cuma


20.00 CSKA Moskova - FC Barcelona Lassa


22.00 Panathinaikos - Unicaja Malaga


23.00 Real Madrid - Kızılyıldız




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