THY Euroleague’de 10. hafta heyecanı

hafta BC Khimki Moskova-Brose Baskets Bamberg karşılaşmasıyla başlayacak.
hafta heyecanı yarın ve 1 Aralık Cuma günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında BC Khimki Moskova, Brose Baskets Bamberg’i ağırlayacak. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda EA7 Olimpia Milano ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe Doğuş da Saski Baskonia’ya konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Real Madrid, Kızılyıldız’ı konuk edecek.
THY Euroleague’de haftanon programı şöyle:
Yarın
20.00 BC Khimki Moskova - Brose Baskets Bamberg
20.30 Anadolu Efes - EA7 Olimpia Milano
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Zalgiris Kaunas
22.30 Valencia Basket - Olympiakos
22.30 Saski Baskonia SAD - Fenerbahçe Doğuş
1 Aralık Cuma
20.00 CSKA Moskova - FC Barcelona Lassa
22.00 Panathinaikos - Unicaja Malaga
23.00 Real Madrid - Kızılyıldız