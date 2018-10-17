THY Euroleague'de 3. hafta programı

THY Euroleague’in 3.
THY Euroleague'in 3. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Bu haftada 3 Türk takımı da deplasmanda mücadele edecek.
THY Euroleague'de takımlar bu hafta 2 maç yapacak. Ligde ikinci hafta karşılaşmaları bu akşam tamamlanırken, 3. hafta müsabakaları ise yarın başlayacak. Bu hafta 3 Türk takımı da deplasmanda oynayacak. Açılış maçında Darüşşafaka Tekfen, Rusya'da CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes'in rakibi BC Khimki Moskova olacakken, Fenerbahçe de Zalgiris Kaunas karşısında galibiyet arayacak.
THY Euroleague'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Darüşşafaka Tekfen
21.00 Buducnost Podgorica - Maccabi FOX Tel Aviv
21.00 Panathinaikos - Gran Canaria
22.00 FC Barcelona Lassa- Bayern Münih
19 Ekim Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - Anadolu Efes
20.45 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe
21.00 Olympiakos - EA7 Olimpia Milano
22.00 Real Madrid - Saski Baskonia SAD