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THY Euroleague'de 3. hafta programı

THY Euroleague’in 3.

THY Euroleague'in 3. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Bu haftada 3 Türk takımı da deplasmanda mücadele edecek.


THY Euroleague'de takımlar bu hafta 2 maç yapacak. Ligde ikinci hafta karşılaşmaları bu akşam tamamlanırken, 3. hafta müsabakaları ise yarın başlayacak. Bu hafta 3 Türk takımı da deplasmanda oynayacak. Açılış maçında Darüşşafaka Tekfen, Rusya'da CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes'in rakibi BC Khimki Moskova olacakken, Fenerbahçe de Zalgiris Kaunas karşısında galibiyet arayacak.


THY Euroleague'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın


20.00 CSKA Moskova - Darüşşafaka Tekfen


21.00 Buducnost Podgorica - Maccabi FOX Tel Aviv


21.00 Panathinaikos - Gran Canaria


22.00 FC Barcelona Lassa- Bayern Münih



19 Ekim Cuma


20.00 BC Khimki Moskova - Anadolu Efes


20.45 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe


21.00 Olympiakos - EA7 Olimpia Milano


22.00 Real Madrid - Saski Baskonia SAD

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