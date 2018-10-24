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THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 4.

THY Euroleague'in 4. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka Tekfen de FC Barcelona Lassa ile deplasmanda oynayacak.


THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı yarın ve 26 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçı Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Diğer temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen ise İspanya'da FC Barcelona Lassa ile karşılaşacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Gran Canaria, CSKA Moskova'yı ağırlayacak.


THY Euroleague'de 4. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe


21.00 Bayern Münih - Saski Baskonia SAD


21.45 EA7 Olimpia Milano - BC Khimki Moskova


22.00 Olympiakos - Maccabi FOX Tel Aviv


22.00 Real Madrid - Buducnost Podgorica



26 Ekim Cuma


20.15 Darüşşafaka Tekfen - FC Barcelona Lassa


21.00 Panathinaikos - Zalgiris Kaunas


22.30 Gran Canaria - CSKA Moskova

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