THY Euroleague’in 5.
THY Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Bayern Münih ile mücadele edecekken, Anadolu Efes EA7 Olimpia Milano'ya, Darüşşafaka da Saski Baskonia'ya konuk olacak.
THY Euroleague'de 5. hafta heyecanı yarın ve 2 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde CSKA Moskova sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Türk takımlarından 2'si deplasmanda 1'i içeride oynayacak. Yarın Darüşşafaka, İspanya deplasmanında Saski Baskonia ile, Fenerbahçe de evinde Bayern Mühih ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise haftanın kapanış müsabakasında EA7 Olimpia Milano'ya konuk olacak.
THY Euroleague'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Olympiakos
20.30 Saski Baskonia SAD - Darüşşafaka Tekfen
20.45 Fenerbahçe - Bayern Münih
23.00 FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX Tel Aviv
2 Kasım Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - Gran Canaria
21.00 Buducnost Podgorica - Panathinaikos
21.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid
22.45 EA7 Olimpia Milano - Anadolu Efes