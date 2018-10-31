İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY Euroleague'de 5. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 5.

THY Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Bayern Münih ile mücadele edecekken, Anadolu Efes EA7 Olimpia Milano'ya, Darüşşafaka da Saski Baskonia'ya konuk olacak.


THY Euroleague'de 5. hafta heyecanı yarın ve 2 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde CSKA Moskova sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Türk takımlarından 2'si deplasmanda 1'i içeride oynayacak. Yarın Darüşşafaka, İspanya deplasmanında Saski Baskonia ile, Fenerbahçe de evinde Bayern Mühih ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise haftanın kapanış müsabakasında EA7 Olimpia Milano'ya konuk olacak.


THY Euroleague'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



Yarın


20.00 CSKA Moskova - Olympiakos


20.30 Saski Baskonia SAD - Darüşşafaka Tekfen


20.45 Fenerbahçe - Bayern Münih


23.00 FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX Tel Aviv



2 Kasım Cuma


20.00 BC Khimki Moskova - Gran Canaria


21.00 Buducnost Podgorica - Panathinaikos


21.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid


22.45 EA7 Olimpia Milano - Anadolu Efes

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.