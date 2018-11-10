THY Euroleague'de 6. haftanın MVP'si Cory Higgins

THY Euroleague'de 6. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Cory Higgins seçildi.

THY Euroleague'de 6. hafta karşılaşmaları sona ererken Türk takımları deplasmanda oynadıkları maçlardan 2 galibiyet çıkardı. Anadolu Efes, Gran Canaria'yı 94-90, Fenerbahçe de Saski Baskonia'yı 74-72 yenerken, Darüşşafaka ise Bayern Münih'e 116-70'lik skorla mağlup oldu. Yunan derbisinin galibi ise Panathinaikos oldu. Pana evinde Olympiakos'u 93-80'lik skorla geçti.

Real Madrid liderlik koltuğunda

Ligde 6 haftanın ardından Real Madrid yenilgisiz ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Madrid'i yine yenilgisiz CSKA Moskova takip ediyor. Fenerbahçe ise tek yenilgi ile 3. sırada yer alırken, Anadolu Efes 4 galibiyetle 7., Darüşşafaka da 1 galibiyetle 15. sırada bulunuyor.

Haftanın MVP'si Cory Higgins

Haftanın en değerli oyuncusu ise CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Cory Higgins seçildi. Higgins, İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano'yu 90-85 yendikleri mücadelede 23 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynadı. 29 yaşındaki oyuncu bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.

THY Euroleague'in 6. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Bayern Münih: 116 - Darüşşafaka Tekfen: 70

Maccabi FOX Tel Aviv: 66 - Real Madrid: 87

EA7 Olimpia Milano: 85 - CSKA Moskova: 90

Gran Canaria: 90 - Anadolu Efes: 94

BC Khimki Moskova: 80 - FC Barcelona Lassa: 87

Buducnost Podgorica: 60 - Zalgiris Kaunas: 72

Panathinaikos: 93 - Olympiakos: 80

Saski Baskonia SAD: 72 - Fenerbahçe: 74