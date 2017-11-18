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18 Kasım 2017 15:12

THY Euroleague’de 8. haftanın MVP’si Nick Calathes

THY Euroleague’de 8.

THY Euroleague’de 8. haftanın MVP’si Nick Calathes

18 Kasım 2017 15:12

haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos’un Yunan basketbolcusu Nick Calathes seçildi.


haftanın sona ermesinin ardından en değerli oyuncu belli oldu. Panathinakos’un, İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes’i 82-81 mağlup ettiği müsabakada Yunan oyuncusu Nick Calathes, yıldızlaştı. Calathes, ilk 5 başladığı mücadele 35 dakika sürede 29 sayı, 10 asist, 9 ribaund ve 1 top çalma performansı sergiledi. 28 yaşındaki basketbolcu, Efes’in karşısında gösterdiği oyunla 42 verimlilik puanı aldı ve haftanın MVP’si seçildi.


Haftanın diğer dikkat çekici performansı ise Fenerbahçe Doğuş’un Çek basketbolcusu Jan Vesely’den geldi. Sarı-lacivertlilerin Rusya’da CSKA Moskova’yı uzatmada 95-93 yendiği maçta Vesely, 31 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blok oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Başarılı basketbolcu, bu performansı ile 30 verimlilik puanı aldı. Jan Vesely 31 sayıyla Euroleague’deki kariyer rekorunu da kırdı.




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