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THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 9.

THY Euroleague'in 9. heyecanı yarın ve 23 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.


THY Euroleague'de 9. haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak ve Darüşşafaka, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Fenerbahçe de İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış mücadelesinde ise FC Barcelona Lassa ile EA7 Olimpia Milano İspanya'da oynayacak.


THY Euroleague'in 9. haftasının TSi programı şöyle:



Yarın


20.15 Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes


21.45 Olympiakos - Real Madrid


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe


23.30 Gran Canaria - Bayern Münih



23 Kasım Cuma


20.45 Zalgiris Kaunas - BC Khimki Moskova


22.30 Buducnost Podgorica - CSKA Moskova


22.30 Saski Baskonia SAD - Panathinaikos


23.00 FC Barcelona Lassa - EA7 Olimpia Milano

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