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22 Kasım 2017 10:51

THY Euroleague’de 9. hafta programı

THY Euroleague’de 9.

THY Euroleague’de 9. hafta programı

22 Kasım 2017 10:51

hafta heyecanı yarın ve 24 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.


Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Barcelona Lassa, Macca FOX Tel Aviv’i ağırlarken, Fenerbahçe Doğuş’da evinde BC Khimki ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçında ise Unicaja Malaga, CSKA Moskova ile İspanya’da oynayacak. Euroelague’de haftanın programı şöyle:



Yarın


21.00 Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes


22.00 Brose Baskets Bamberg - Valencia Basket


22.45 EA7 Olimpia Milano - Olympiakos


23.00 FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX Tel Aviv


23.00 Kızılyıldız - Saski Baskonia SAD



Cuma


20.45 Fenerbahçe Doğuş - BC Khimki


22.00 Panathinaikos - Real Madrid


22.45 Unicaja Malaga - CSKA Moskova




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