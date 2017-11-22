THY Euroleague’de 9. hafta programı

hafta heyecanı yarın ve 24 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Barcelona Lassa, Macca FOX Tel Aviv’i ağırlarken, Fenerbahçe Doğuş’da evinde BC Khimki ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçında ise Unicaja Malaga, CSKA Moskova ile İspanya’da oynayacak. Euroelague’de haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes

22.00 Brose Baskets Bamberg - Valencia Basket

22.45 EA7 Olimpia Milano - Olympiakos

23.00 FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX Tel Aviv

23.00 Kızılyıldız - Saski Baskonia SAD

Cuma

20.45 Fenerbahçe Doğuş - BC Khimki

22.00 Panathinaikos - Real Madrid

22.45 Unicaja Malaga - CSKA Moskova