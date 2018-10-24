THY Euroleague'de derbi haftası

THY Euroleague'in 4. haftası Türk derbisine sahne olacak. Yarın oynanacak karşılaşmada Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

THY Euroleague'in 4. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Geride kalan 3 haftada sarı-lacivertliler 3 galibiyetle yenilgisiz olarak Real Madrid ile liderliği paylaşıyor. Lacivert-beyazlılar ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

İki takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe parkeden 10 kez galip ayrılırken, Efes ise 2 kez rakibi mağlup etti. Geçtiğimiz sezon Euroleague'de oynanan iki karşılaşmayı da sarı-lacivertliler kazanmıştı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında son olarak sezon başında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki müsabakayı 65-62 skorla lacivert-beyazlılar kazanmıştı.

Fenerbahçe'de ligde hafta sonu oynanan Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçında başarılı oyuncu Tyler Ennis sakatlık geçirmişti.