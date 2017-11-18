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18 Kasım 2017 12:15

THY Euroleague’de Fener galip, Efes mağlup

THY Euroleague 8.

THY Euroleague’de Fener galip, Efes mağlup

18 Kasım 2017 12:15

haftasında Anadolu Efes evinde Panathinaikos’a yenilirken, Fenerbahçe Doğuş ise Rusya’da Melli’nin son saniye basketi ile CSKA Moskova’yı mağlup etti.


THY Euroleague’de 8. hafta FC Barcelona Lassa - Valencia Basket maçı ile sona erdi. Haftanın açılış mücadelesinde BC Khimki, evinde Maccabi FOX Tel Aviv’e 77-69 mağlup oldu. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiği Yunan temsilcisi Panathinaikos’a 82-81 yenilerek, 2 maç son mağlup oldu. Fenerbahçe Doğuş ise, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile oynadı. Uzatmaya giden karşılaşmayı Nicola Melli’nin son saniye attığı basketle 95-93 mağlup etti.



Lider CSKA Moskova


Ligde geride kalan 8 hafta sonucunda CSKA Moskova, 6 galibiyet ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Moskova’yı 6 galibiyetli Olympiakos ile 5 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Doğuş takip ediyor. Anadolu Efes ise 2 galibiyetle 15. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında ise Kızılyıldız bulunuyor.


THY Euroleague’in 8. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:



BC Khimki: 69 - Maccabi FOX Tel Aviv: 77


Anadolu Efes: 81 - Panathinaikos: 82


Zalgiris Kaunas: 77 - Saski Baskonia: 97


Real Madrid: 89 - Unicaja Malaga: 57


CSKA Moskova: 93 - Fenerbahçe Doğuş: 95


Olympiakos: 85 - Kızılyıldız: 59


Olimpia Milano: 71 - Brose Baskets Bamberg: 62


FC Barcelona Lassa: 89 - Valencia Basket: 71




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