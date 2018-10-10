THY Euroleague'de şov başlıyor

Önemli organizasyonda Türkiye'yi Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka temsil edecek.

Avrupa'nın en iyi basketbol takımlarının mücadele ettiği Türk Hava Yolları Euroleague, yarın start alacak. Tek gruptan toplam 16 takımın mücadele edeceği ligde Türkiye'den 3 takım bulunuyor. Euroleague'de Türkiye'yi Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka temsil edecek.

Kupa tarihçesi

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen kupa, 1991'de FIBA Avrupa Ligi adı altında oynandı. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak Superleague ve Euroleague adıyla oynandı. Daha sonra 2001-2002 sezonundan itibaren Euroeleague yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başladı.

En çok İspanya'dan takım var

Türkiye'den Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka'nın dışında turnuvada İspanya'dan Real Madrid, Barcelona Lassa, Baskonia Vitoria Gasteiz ve Herbalife Gran Canaria, Yunanistan'dan Olympiakos ve Panathinaikos, Rusya'dan CSKA Moskova ve Khimki Moskova, Almanya'dan FC Bayern Munih, Karadağ'dan Buducnost Podgorica, İtalya'dan AX Armani Exchange Olimpia Milano, İsrail'den Maccabi FOX Tel Aviv, Litvanya'dan Zalgiris Kaunas yer alıyor.

Final-Four İspanya'da

Turnuvada çift devreli lig usulü uygulanacak. Ligi ilk sekiz sırada bitiren takımlar, play-off oynamaya hak kazanacak. 5 maç üzerinden oynanacak olan play-off maçlarında, 3 galibiyet alan takımlar şampiyonluk için Final-Four'a kalacak. 2018-2019 Final-Four mayısta İspanya'nın Baskonia şehrinde düzenlenecek.

Son şampiyon Real Madrid

2017-2018 sezonunda Final-Four organizasyonu Sırbistan'ın Belgrad şehrinde gerçekleşti. Son dörde Fenerbahçe, Real Madrid, Zalgriz Kaunas ve CSKA Moskova kaldı. Finalde Fenerbahçe ile Real Madrid karşı karşıya gelirken, kupayı 85-80 kazanan Madrid ekibi oldu. MVP (En değerli oyuncu) ise Sloven genç yıldız Luka Doncic seçildi

En çok kazanan Real Madrid

Çeşitli isimlerle devam eden organizasyonda İspanyol takımı Real Madrid, 10 defa ile en çok şampiyon olan takım konumunda bulunuyor. Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldıktan sonra 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018 yılında elde etti. Madrid'i Rus ekibi CSKA Moskova, 7 şampiyonlukla takip ederken, İsrail'den Maccabi FOX Tel Aviv ve Yunanistan'dan Panathinaikos‘un da 6 şampiyonluğu bulunuyor. Türkiye'den de Fenerbahçe, 2016 yılında İstanbul'daki Final-Four'da kupayı kazanmıştı.

En başarılı antrenör Zeljko Obradovic

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, kupa tarihinde en çok kupayı kazanan antrenör. Sırp çalıştırıcı, kariyerinde 9 şampiyonluk yaşadı. 2016 yılında sarı-lacivertlileri de şampiyon yapan Obradovic, ilk şampiyonluğunu 1992 yılında Partizan ile yaşadı. Deneyimli antrenör en çok 5 kez ile Panathinaikos, 1'er kez de Joventut Badalona ve Real Madrid ile kupayı aldı.